瑞幸大股東據報低價購Blue Bottle 打造高端及平價雙品牌策略 助進軍美國市場

中國最大咖啡連鎖商瑞幸咖啡（Luckin Coffee）大股東大鉦資本（Centurium Capital）據報已與雀巢（Nestle）達成協議，以低於4億美元（約31億港元）收購被譽為「咖啡界Apple」的高端精品咖啡品牌藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）全球門店業務，但尚未完成交割；完成後，雀巢則將保留Blue Bottle的咖啡機和膠囊業務。有分析指出，Blue Bottle定位高端，不同於瑞幸的平價策略，大鉦資本此次收購目的是希望打造完整的咖啡品牌版圖，形成「高端精品」和「平價大眾」的雙品牌策略，同時透過其海外渠道及團隊進軍美國市場。

Blue Bottle定位高端精品咖啡

據內媒引述消息報道，大鉦資本此次收購價格低於雀巢2017年入股時的估值。雀巢早於2017年以約5億美元收購Blue Bottle的68%股權，當時估值高達7億美元，其後再逐步完成全資收購。

Blue Bottle於2002年在美國加州奧克蘭創立，品牌定位高端精品咖啡，主打「48小時內新鮮烘焙」理念，與瑞幸咖啡截然不同。截至2025年底，其全球門店僅140家，擴張步伐相對謹慎，其中亞洲市場佔31家，中國內地有15家門店，分佈於上海、深圳及杭州，首店於2022年在上海蘇州河開業。

據內媒披露數據，截至2025年6月底止，Blue Bottle一年收入約2.5億美元（約19.5億港元），其中美國市場貢獻約1.5億美元，亞太地區貢獻約1億美元。值得注意的是，Blue Bottle仍在虧損中，但公司預計2026年可實現收支平衡。

瑞幸受外賣戰及平價咖啡衝擊

大鉦資本則由黎輝於2017年創立，管理規模超過70億美元。該機構自2018年參與瑞幸A輪融資，並於2020年瑞幸爆發財務造假危機後主導重組，逐步成為控股股東。截至目前，大鉦資本持有瑞幸23.28%股權，並擁有53.6%投票權，為絕對控股股東，並出任瑞幸董事長，深度參與公司戰略規劃。

瑞幸目前為中國規模最大的咖啡連鎖品牌，截至2025年底擁有約3.1萬家門店。然而，受外賣大戰及平價咖啡價格戰衝擊，瑞幸正面臨利潤壓力，以去年第四季計，雖然收入按年增長32.9%，但淨利潤按年下降38%，營運利潤率從10.5%回落至6.4%，同店銷售增長僅1.2%。

今次大鉦資本收購Blue Bottle，有指是因為瑞幸希望加快高端化戰略，形成「高端精品」和「平價大眾」的雙品牌格局。據悉，大鉦資本此前亦曾接觸星巴克（Starbucks）、Costa Coffee及%Arabica等高端咖啡品牌，最終選定品牌原臻性更強、門店設計更精緻的Blue Bottle。

助力海外擴張 已為整合作準備

此外，這項收購亦有助瑞幸加速海外佈局。截至2025年底，瑞幸海外門店僅160家，且主要集中在東南亞市場，美國市場僅9家。Blue Bottle作為美國起家的精品咖啡品牌，在海外渠道、本地團隊及高端客群方面，能夠有助瑞幸進軍美國這個難度最大的市場。

據了解，瑞幸已開始為整合Blue Bottle做準備，正在市場上密集接觸「品牌向」的招聘對象。另有消息指，Blue Bottle自去年下半年起已與國內各大購物中心密集洽談店面，部分原為星巴克的舖位，因其降本增效而空出，為Blue Bottle擴張提供機會。

