證監梁鳳儀稱全球秩序發生根本變化 港五大策略增韌力 提高港股流動性 買賣差價收窄38%

證監會行政總裁梁鳳儀在2026亞洲證券業與金融市場協會的歐盟─亞洲金融服務對話活動上發表演說時表示，現今的全球資本市場看似蓬勃，但底蘊愈趨複雜，全球秩序更發生了根本變化，包括全球化發展正過渡成地區化模式、國家利益日漸凌駕傳統的多邊主義，而碎片化亦正蠶食以規則為本的世界秩序，一旦叠加偶發事件，就如剛過去周末的局勢發展，勢必將市場穩定性推上風口浪尖。

作為監管機構，她認為面對當今變局，加碼提升市場韌力是合適的對策，必須重新思考如何塑造韌力，且絶非單純抵禦風險的防守策略，而是積極進取的戰略部署，以期建立更深廣、更可持續及聯繫更緊密的市場平台。就亞太區而言，塑造韌力意味拓展市場、善用科技，以及加強跨境合作，好讓資金能夠在市場受到衝擊下仍得以高效流動。

強化市場微觀結構

梁鳳儀提到，香港在塑造韌力方面有五大策略，其一是強化市場微觀結構。她指出，過去兩年推出的流動性措施已有效降低交易成本，並擴大了市場的深度和廣度。買賣差價收窄了38%，交易指示的執行時間亦改善了26%，所有相關措施已初見成效，支撐了港股2025年日均成交額按年增長90%。

加快固定收益市場發展

市場韌力的第二支柱是精準打造更多增長引擎，減低某一資產類別的集中風險。香港的策略重點之一就是加快固定收益市場的發展，藉此在不同周期下吸引長期資金流入、提升市場深度，並加強資本黏性。證監會與金管局於去年9月亦制定了明確路線圖，定下四大策略目標，分別是促進一級市場發行、提升二級市場流動性、擴展離岸人民幣業務，以及打造新一代市場基建。

升級市場基礎設施

科技轉型方面，傳統金融必須適應更快速的周期，以緊貼時代步伐和保持競爭力，各地證券交易所已延長交易時間及邁向推行T+1結算。然而，循序漸進式的轉變未必足以應對，市場基礎設施必須徹底升級，方能真正回應市場對全天候服務的殷切需求，特別是在金融產品的分割化、清算和結算方面，並為分布式分類帳技術（distributed ledger technology）及代幣化發展提供了出路。

增強氣候韌性

至於第四項策略是增強氣候韌性，亞太區內已有15個司法管轄區承諾採納或使用國際財務報告可持續披露準則的全球通用基準，證監會亦積極參與監管討論和合作，推動相關準則與實際做法更趨一致，為投資者提供有助決策的可持續發展資訊，維護市場紀律，並引導資金流向更務實的轉型金融領域，以鞏固長遠的氣候應對及適應能力。

重塑國際網絡

此外，最後一項策略是重塑國際網絡，雖然內地企業的集資仍然主導本港的新股市場，但在區內持續拓展關係的工作已初見成果，樂見區內愈來愈多非中資企業計劃來港上市，亦有更多海外基金尋求來港互掛上市。證監會正簡化監管框架，以利便股票、房地產投資信託基金和更多其他產品（包括主動型及被動型ETF）進行國際及雙重上市。