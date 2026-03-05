證監會據報加強IPO承銷商員工審查 部份券商面臨招聘困難

據彭博引述消息報道，本港證監會已加強對IPO承銷銀行的員工審查，並指此舉將加劇香港券商持續面臨的人才短缺問題。

報道指出，證監會和交易所今年以來就IPO申報品質發出一系列警告後，對IPO主要承銷商的銀行員工檢查力度大幅加強。同時，由於監管機構暫停部份職位申請，令一些券商面臨招聘難題，不得不擴大招聘範圍。

需足夠初級員工 具備培訓能力

報道提到，證監會近期在審批高級銀行家牌照時，對相關規則和條例的解讀更加嚴格，包括要求銀行證明擁有足夠初級員工，並具備培訓能力。此外，證監會正在密切審查那些牌照失效、但尋求重返銀行業的人，對其工作經歷更加謹慎，並會詢問更多關於其過往工作經驗的問題。

證監會發言人則表示，關注部份主要人員監管知識、經驗和資源不足，以及某些負責人工作量過大或資格不合格。發言人又指，為了解決有關問題，「第6類受規管活動」牌照申請和提交材料中，必須包含充足資源、交易團隊具適當資歷，以及可管理監管工作量的明確證據，並附上實際IPO經驗的具體文件支持。

