和記電訊旗下和記澳門股權變更 正式獲澳門電訊入主

澳門法務局商業登記報告公佈，和記電訊（215）旗下和記電話（澳門）股東已變更為澳門電訊股份有限公司及CTM（HK）LIMITED。資料顯示，和記電話（澳門）3名董事亦已換上澳門電訊財務總裁關頴、行政及人力資源總監陳淑嫻及葉穎芹，註冊資本維持1,000萬澳門元。

據澳門日報指出，根據2026年2月27日和記電話（澳門）公司章程第三條指明，所有股份已全數認購並以現金出資，澳門電訊及CTM（HK）合共持有票面價值1,000萬澳門元的股份。

另一方面，數碼通（澳門）早於2024年11月11日，亦已終止本地流動通訊服務，並由澳門電訊全面接收用戶及業務。至於目前澳門流動電訊市場營運商，則主要為澳門電訊及中國電信。