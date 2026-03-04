商湯旗下辦公小浣熊推「可編輯」AI PPT 具現場學藝能力

商湯科技（020）旗下大模型原生數據分析產品辦公小浣熊推出「可編輯」的AI PPT，實現「一鍵生成，頁頁可改」的辦公能力，在保留生成速度的同時，讓版面與內容都能完整自由編輯，彌補市面上AI PPT工具在後續編輯上受限的不足。

內置多款簡報風格範本

公司表示，辦公小浣熊在「PPT生成－創意模式」中內置多款簡報風格範本，用戶只需選擇所需風格並輸入構思，即可快速生成可直接使用的簡報內容，大幅縮短製作時間。

至於可編輯的AI PPT，強調將「編輯主導權」全面交回用戶，可針對指定頁面進行重新生成、文案潤飾、文字手動修改、字體字號調及圖片替換，而不會影響整份簡報的結構與風格。同時，用戶調整頁面中的元素後，可交由AI進行餘下重複的修改工作。

支援上傳範本或品牌素材

針對企業對品牌形象一致性要求，辦公小浣熊亦支援上傳公司既有範本或品牌素材手冊。系統有「現場學藝」的能力，可分析用戶上傳的PPT、圖片或PDF文件，自動學習當中的視覺邏輯、配色、版面及字體風格，並套用至新生成的簡報內容，而用戶上傳的參考素材愈多，生成效果愈貼近原有風格，減少「AI痕跡」帶來的違和感。



是次更新亦同步優化整體使用體驗，全新素材庫功能支援上傳最多100張圖片或商標，讓用戶建立個人化素材庫。系統同時提供可追蹤、可編輯的生成流程，並在完成後自動提醒用戶，讓用戶可在等待期間處理其他工作，進一步提升整體辦公效率。