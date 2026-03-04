Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

投委會「錢家」新形象亮相 倡投資自己、回報最高

投資者及理財教育委員會今日公布「投委會錢家」以全新活力形象亮相，並同步推出年度旗艦活動「香港理財月2026」，主題為「投資自己，回報最高」，強調提升個人理財知識是最有價值投資，鼓勵公眾終身學習投資及理財技巧，防範金融騙局。

保護財產 勿相信騙徒

在3月期間，投委會將展開跨媒體宣傳，當中主要訊息包括下載投委會「收支管家」應用程式，妥善管理收支；保護財產，切勿相信騙徒；以及做個醒目投資人，持續透過投委會網站及數碼資源學習審慎投資和理財。

投委會主席杜淦堃表示，隨著創新及科技迅速發展，市民更需緊貼最
新騙案手法，提高警覺以保障財富，衷心感謝所有持份者的支持，攜手推動投資者及理財教育，促進社會的財務健康。
 

