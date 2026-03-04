Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡洽大行拓黃金交易及倉儲樞紐 獲央行及家辦等機構支持

商業創科
更新時間：10:04 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:04 2026-03-04 HKT

據外電報道，新加坡金融管理局（MAS）正與多間國際金融機構會談，評估把新加坡發展為實物黃金交易及倉儲樞紐的可行性。

外電引述知情人士稱，新加坡金管局最近與包括瑞銀、摩根大通等全球主要黃金做市商，以及工銀標準銀行、星展、大華銀行及華僑銀行等倫敦黃金市場清算行舉行會談，探討發展黃金交易及倉儲樞紐的藍圖。據悉，相關規劃得到央行及家族辦公室等機構支持，惟目前仍處於初步階段，不排除未來或有調整。

星展、大華及華僑銀行證實合作

瑞銀及摩通拒絕回應相關報道。星展、大華銀行及華僑銀行則證實，目前正與當地金管局合作，支持新加坡黃金市場發展。星展又表示，新加坡有條件成為區內值得信賴的黃金流通中心。

新加坡金管局發言人表示，自去年以來，局方一直積極與主要黃金市場參與者合作，探討支持新加坡黃金市場增長的藍圖，未來會適時公布更多關鍵措施。報道又指出，新加坡交易所（SGX）正評估市場對新黃金合約的需求，有意重新推出黃金期貨產品。

目前大華銀行是新加坡唯一一間可向零售客戶提供實體黃金銷售和金庫服務的銀行。華僑銀行則表示，正探索為機構客戶和高淨值客戶提供實體黃金託管業務。事實上，新加坡政府早在2012年已取消對投資級貴金屬（包括白銀）徵收商品及服務稅（GST），惟這項措施當年未能顯著刺激交投。

香港方面，特區政府早前已發布對香港黃金市場發展的整體願景及配套措施，明確提出推動香港機場管理局及金融機構在本港拓展黃金倉儲容量，以三年超越2,000噸為目標，打造全球信賴的黃金儲存地。
 

