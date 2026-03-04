內地新春出遊旺、電影淡 「財神爺」也登陸澳洲 分析：超長假期旅遊優先

馬年長達九天的春節假期落下帷幕，被寄予厚望的電影市場卻未能迎來預期中的「開門紅」，與影院的相對冷清形成鮮明對比的是，旅遊市場持續呈現「高景氣」狀態。國人出行熱情持續高漲，足跡不僅佔領國內名山大川，更延伸至澳洲十二門徒岩，惟電影總票房卻意外遇冷，創下近6年來新低。分析指出，居民消費意願並未整體轉弱，惟消費分層和預算集中化趨勢正在加強，電影市場不能再僅依靠春節檔支持，內容及題材才是修復關鍵。

電影票房按年大幅倒退

今年春節檔合共9天，較往年延長，本被寄予厚望的春節檔電影，最終卻以平淡成績收官。據貓眼研究院數據顯示，2026年春節檔電影票房為57.52億元（人民幣，下同），觀影人次為1.2億，不僅較去年同檔期的票房大幅倒退，且僅初一當日票房突破10億元。由於缺乏口碑大爆影片，年初二票房已較上日跌幅逾三成。

澳洲地標逼滿中國遊客

與影視院的冷淡形成鮮明對比的是，內地居民利用長假出遊的熱情持續高漲，在澳洲著名地標「十二門徒岩」，春節期間幾乎被中國遊客「全面佔領」。有現場遊客拍攝的影片顯示，景區觀景台上人頭湧動，甚至有旅行團出動「財神爺」造型工作人員在南太平洋海蝕柱前派發利是，場面墟冚，遊客在社交平台直呼「感覺瞬移回國」。

澳門賭收增4.5%勝預期

澳門方面，澳門博監局公布，2月份幸運博彩毛收入錄得206.27億澳門元，按年增長4.5%，好過預期，回復至疫前同期的81%水平，主要由新春旅遊旺季帶動。澳門旅遊局亦公布，新春假期間，總入境旅客達155.4萬人次，日均17.3萬人次，按年上升5.5%，屬官方統計以來農曆年假期新高。

經濟學家宋清輝認為，春節旅遊高景氣度，在一定程度上說明居民消費意願並未整體轉弱，9天超長假期使旅遊從「可選項」變成「優先項」，更像是時間紅利、體驗偏好等多重因素共同作用的結果，而不是內容消費需求的系統性塌陷。若後續假期縮短或影片供給改善，電影市場或仍具有修覆彈性。

海南島運力超負荷 機票近萬元

旅遊業的火爆直接反映在運力緊張局面上，由於「南北互換過冬」趨勢加劇，隨着假期結束返程高峰來臨，海南島出島運力嚴重超負荷。記者在多間訂票平台查詢發現，2月22日至23日期間，由三亞飛往各大一線城市的直飛航班經濟艙已全部售罄，僅剩的商務艙機票價格逼近萬元，部分熱門時段的公務艙報價更是高達逾1.8萬元，堪比跨國洲際航線的價格，不少遊客在社交平台發帖稱「在三亞回不來」。

微短劇興起 電影年輕觀眾流失嚴重

另一方面，今年春節檔缺乏如去年《哪吒之魔童鬧海》般的超級爆款大片支撐，儘管《飛馳人生3》以約29億元票房領跑，但整體熱度不及預期，而隨着微短劇等新興娛樂形式搶佔市場，年輕觀眾流失嚴重。

宋清輝表示，微短劇和短片的崛起正在重塑用戶的時間分配和內容耐心，這一點在春節檔表現得更為明顯。他指出，春節期間消費者更傾向把時間給「高價值體驗」如旅遊，而把碎片時間交給短片，中間形態的電影因此承壓，但電影的社交儀式感和沉浸體驗仍具不可替代性，關鍵在於內容質量、題材創新以及是否能重新製造「必須進影院」的理由。

