Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

調查指醫療和退休金支出佔員工總薪酬一成 惟滿意度僅勉強合格

商業創科
更新時間：15:01 2026-03-03 HKT
發佈時間：15:01 2026-03-03 HKT

香港人力資源管理學會（HKIHRM）的員工福利調查發現，僱主單單在醫療和退休金福利上的支出可超過員工總薪酬10%；不過，BCT自2023年起針對香港僱員對公司福利及強積金的滿意程度進行市場調查顯示，僅有4至5成員工對公司提供的醫療、保險及退休金福利表示滿意。針對強積金而言，員工的平均滿意度亦只有5.2分（10分滿分）。

調查又發現，香港員工對相關公司福利的滿意程度僅勉強合格，主要源於3個原因，分別為福利水平不符合期望、管理或使用福利困難，以及不關心福利項目。

僱主需激發員工對福利興趣

為了提升員工對福利的滿意度，僱主需重新激發員工對福利的興趣，當中不少策略更毋須額外支出，例如僱主可以與各類福利供應商（如保險公司和退休金受托人）合作，以有趣和實用的方式傳達福利資訊，並定期調查員工對福利的期望與滿意度。

此外，僱主可推出員工友善計劃和健康活動，以改善工作與生活平衡，促進員工身心健康，進一步提高他們對公司福利的滿意度。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
3小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
4小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
7小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
18小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
22小時前