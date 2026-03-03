調查指醫療和退休金支出佔員工總薪酬一成 惟滿意度僅勉強合格

香港人力資源管理學會（HKIHRM）的員工福利調查發現，僱主單單在醫療和退休金福利上的支出可超過員工總薪酬10%；不過，BCT自2023年起針對香港僱員對公司福利及強積金的滿意程度進行市場調查顯示，僅有4至5成員工對公司提供的醫療、保險及退休金福利表示滿意。針對強積金而言，員工的平均滿意度亦只有5.2分（10分滿分）。

調查又發現，香港員工對相關公司福利的滿意程度僅勉強合格，主要源於3個原因，分別為福利水平不符合期望、管理或使用福利困難，以及不關心福利項目。

僱主需激發員工對福利興趣

為了提升員工對福利的滿意度，僱主需重新激發員工對福利的興趣，當中不少策略更毋須額外支出，例如僱主可以與各類福利供應商（如保險公司和退休金受托人）合作，以有趣和實用的方式傳達福利資訊，並定期調查員工對福利的期望與滿意度。

此外，僱主可推出員工友善計劃和健康活動，以改善工作與生活平衡，促進員工身心健康，進一步提高他們對公司福利的滿意度。

