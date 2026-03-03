AI軍用引發OpenAI抵制運動 70萬人取消訂閱 轉撐Claude 奧特曼急發文澄清

Anthropic早前因不同意國防部不受限制地使用其AI技術，引發美國總統特朗普大怒，並要求政府機構在6個月內逐步停止使用Anthropic產品；相反，OpenAI據報火速與美國國防部達成協議，並在機密網絡中部署OpenAI模型。不過，事件觸發了一場「取消 ChatGPT」（Cancel ChatGPT）的抵制運動，並且令Anthropic旗下AI模型Claude超越ChatGPT，成為美國地區蘋果App Store下載量最高免費應用程式。為應對事件，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）隨即發文澄清，明確AI不得用於監控美國公民。

OpenAI證實與國防部達成協議

目前Altman已於X平台上證實，OpenAI與美國國防部達成協議，將旗下AI模型部署到國防部的機密網路中，但他強調國防部在溝通中表現出對安全的高度重視，並展現出透過合作實現最佳成果的意願 。他又聲稱，OpenAI仍致力於盡最大努力服務全人類，但世界局勢複雜且危險，公司會建構相關安全措施，確保模型正常執行，同時也是國防部所期望 。

澄清AI系統不得故意監視公民

此外，Altman最新更於X發文轉發一封內部信，表示一直與國防部合作，並在協議中添加一些條款，以明確原則，當中在適用法律下，包括美國憲法第四修正案、1947年《國家安全法》和1978年《外國情報監視法》，人工智能系統不得被故意用於對美國公民和國民進行國內監視。為避免疑義，國防部亦理解此限制條款禁止故意追蹤、監視或監控美國公民或國民，包括透過採購或使用商業取得的個人或可識別身份資訊。

不會被國防部情報機構使用

他指出，國防部亦確認OpenAI的服務不會被國防部情報機構（如美國國家安全局，NSA）使用，任何向這些機構提供的服務，都需要對合約進行後續修改。他又提到，為了確保萬無一失，「我們希望透過民主程序來進行工作，政府應該對社會做出關鍵決策，我們希望擁有發言權」，並在決策桌上佔有一席之地，分享專業知識，並為自由原則而奮鬥。

不過，他亦指這項技術還有很多方面尚未成熟，在許多領域還不了解安全所需的權衡取捨，公司將與國防部合作，透過技術保障和其他方法，逐步解決這些問題。

同時，Altman承認自己犯了的一個錯誤，「我們不該急於在周五發布聲明」，因問題極其複雜，需要清晰溝通，雖然試圖緩和局勢，但有關舉動看起來既投機取巧又草率，對其而言是個寶貴的學習經驗。他又指自己多次強調，Anthropic不應被列為戰略競爭對手（SCR），且希望國防部能給予其相同待遇。

憤怒用戶停止訂閱 Anthropic受捧

然而，OpenAI模用戶未必輕易相信有關說辭，主因OpenAI早前才與Anthropic共同表態，承諾拒絕將產品用於大規模監控或全自動武器研發 。Anthropic則曾指出，美國國防部表示只會與同意接受「任何合法用途」、且願意在特定情境下取消安全限制的AI公司簽約。有專家亦擔憂，這類合作極易演變為針對一般公民的大規模監控 。

部份憤怒的用戶更選擇了最直接的抗議方式——停止續費訂閱，並讓其對手Anthropic收獲不少好評。據報在OpenAI用戶聲討及發起抵制運動下，短時間內有70萬人取消訂閱、甚至卸載ChatGPT及轉投Anthropic旗下Claude，令Claude近日已超越ChatGPT成為美國地區蘋果App Store下載量最高的免費應用程式，ChatGPT則排行第二。

根據SensorTower數據顯示，Claude免費用戶數量較1月增加超過60%，今年付費訂閱用戶數量更實現翻倍。

相關文章：美伊戰爭揭AI軍備時代降臨 Claude解讀波斯語機密 Palantir工程師嵌入美軍司令部