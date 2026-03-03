Meta測試AI購物建議功能 可根據位置及性別等資料作推介

據彭博報道，Meta正測試其AI聊天機械人的一項購物研究（Shopping Research）功能，直接與OpenAI的ChatGPT及Google的Gemini展開競爭。目前該功能率先向部分美國用戶開放，聊天機器人會以輪播形式展示產品圖片，並附上品牌、網站及價格等資訊，以及簡短的推薦理由。Meta發言人已確認正測試相關工具，惟拒絕透露更多細節。

不會提供結帳或付款功能

彭博進行實測時發現，該AI聊天機械人會根據用戶的位置及性別等已知資訊，提供度身訂造的產品建議，例如當用戶搜尋「羽絨外套」時，聊天機械人會自動識別用戶身處紐約，並推薦適合女性款式。

Meta聊天機器人目前不會提供結帳或付款功能，但用戶可點擊提供的商家連結進一步瀏覽。

朱克伯格曾預告打造「個人超級智能」

事實上，Meta行政總裁朱克伯格早於今年1月的業績電話會議上揚言，要打造「個人超級智能」，利用Meta掌握的用戶歷史、興趣及社交關係，提供獨一無二的個人化體驗。他當時亦指，「代理購物功能」將協助用戶從Meta商戶目錄中，精準找出「最合適、非常具體的產品組合」。