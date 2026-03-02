Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

謝鼎鴻獲任周大福珠寶全球創意總監 曾任職上海愛馬仕

商業創科
更新時間：18:24 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:24 2026-03-02 HKT

周大福珠寶（1929）宣布委任謝鼎鴻出任全球創意總監，並於今日（2日）正式生效。集團表示，此舉為持續推進品牌轉型的里程碑，而謝鼎鴻將引領品牌開啟全球影響力的新篇章。 

集團指出，謝鼎鴻多年來曾為全球眾多標誌性品牌包括Burberry、Golden Goose、Uniqlo、Google、PayPal、Volvo及Starbucks等打造作品；而在加入集團前，他曾擔任上海愛馬仕創意總監，成為該品牌首位駐巴黎總部以外的創意總監。

周大福珠寶（1929）宣布委任謝鼎鴻出任全球創意總監。
周大福珠寶（1929）宣布委任謝鼎鴻出任全球創意總監。

集團又指，謝鼎鴻在上海及全球市場建立了卓越的創意事業，將為集團帶來具前瞻性的品牌敘事能力、多元文化視野及創意領導力。他將帶領團隊進一步深化品牌創意定位，同時全面規劃並落實各個傳播接觸點的創意策略。 

鄭志雯料助塑造全球品牌價值

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，隨著品牌持續轉型及推進全球化發展，謝鼎鴻的加入可謂恰逢其時，藉著其對奢侈品的深入了解、無窮的創意，以及將品牌策略轉化為動人敘事的實力，將在塑造全球品牌價值方面發揮關鍵作用，期待與其合作及帶領品牌再創高峰。
 
謝鼎鴻則表示，周大福珠寶一直是其很喜歡的品牌，也是中國奢侈品牌走向世界的典範，未來會在傳承品牌底蘊的基礎上，注入創新精神，打造從顧客出發的獨特體驗。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
10小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
3小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
00:41
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
3小時前
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
7小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
8小時前
港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
伊朗對阿聯酋發動襲擊。 美聯社
伊朗導彈反擊｜革命衛隊稱美軍已逾560人死傷 中情局6高官亡
即時國際
3小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
生活百科
6小時前