謝鼎鴻獲任周大福珠寶全球創意總監 曾任職上海愛馬仕

周大福珠寶（1929）宣布委任謝鼎鴻出任全球創意總監，並於今日（2日）正式生效。集團表示，此舉為持續推進品牌轉型的里程碑，而謝鼎鴻將引領品牌開啟全球影響力的新篇章。

集團指出，謝鼎鴻多年來曾為全球眾多標誌性品牌包括Burberry、Golden Goose、Uniqlo、Google、PayPal、Volvo及Starbucks等打造作品；而在加入集團前，他曾擔任上海愛馬仕創意總監，成為該品牌首位駐巴黎總部以外的創意總監。

集團又指，謝鼎鴻在上海及全球市場建立了卓越的創意事業，將為集團帶來具前瞻性的品牌敘事能力、多元文化視野及創意領導力。他將帶領團隊進一步深化品牌創意定位，同時全面規劃並落實各個傳播接觸點的創意策略。

鄭志雯料助塑造全球品牌價值

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，隨著品牌持續轉型及推進全球化發展，謝鼎鴻的加入可謂恰逢其時，藉著其對奢侈品的深入了解、無窮的創意，以及將品牌策略轉化為動人敘事的實力，將在塑造全球品牌價值方面發揮關鍵作用，期待與其合作及帶領品牌再創高峰。



謝鼎鴻則表示，周大福珠寶一直是其很喜歡的品牌，也是中國奢侈品牌走向世界的典範，未來會在傳承品牌底蘊的基礎上，注入創新精神，打造從顧客出發的獨特體驗。