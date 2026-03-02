調查指年輕及高收入人士對美股興趣大 近八成集中持倉大型科企

嘉信理財今天（2日）宣佈《香港投資者美國市場投資調查》顯示，投資者尤其是年輕及高收入群組對美股興趣濃厚，其中半數受訪者表示「樂觀」；同時揭示投資過度集中的風險，當中77%受訪者集中持倉大型科技美股；以及專業理財建議的潛在需求仍未獲得滿足。

投資者對港股信心略高美國

調查顯示，香港投資者普遍對美國及香港股票市場抱持正面取態，其中對香港市場的信心略高於美國市場，50%受訪者表示對美股市場「樂觀」，對港股樂觀的則佔53%。上述的樂觀情緒在18至24歲的年輕一代，以及月入7萬至8萬港元的高收入投資者中尤其顯著。

缺乏美股認知及偏好本地市場

對於尚未投資美國市場的受訪者，令到他們卻步的主因是對美國市場缺乏認知或認識不足，該原因佔40%；另有30%原因是偏好本地投資，反映資訊落差及對港股市場的偏好，正局限投資者作出更廣泛的國際市場分散投資部署。至於對參與美國市場的投資者而言，其主要顧慮在於地緣政治風險及市場波動，分別佔40%及39%。

港投資者明顯偏好投資股票

投資組合配置方面，數據顯示香港投資者明顯偏好投資股票。在所有受訪者當中，79%將股票列為首選投資工具；其次為債券及定息產品，佔47%；以及交易所買賣基金（ETF），佔39%，此三類均屬他們的三大持倉類別。值得留意的是，高收入投資者在調查的六類資產類別中，平均持有3.1種不同投資產品。

另外，在美股投資者當中，逾77%將持倉集中在知名的大型股，例如蘋果、微軟、Alphabet及Tesla；另有67%受訪者配置於科技板塊。

年輕投資者較受社交媒體影響

除此之外，調查顯示年輕投資者特別是18至24歲組別在獲取資訊及作出決策的途徑，較受社交媒體影響，42%表示社交媒體趨勢成為投資美股的決策因素之一。相比之下，55至65歲投資者較側重公司基本因素，他們當中僅28%表示受社交媒體影響。

該研究於2025年12月以網上問卷形式訪問800名投資者，探討受訪者的投資習慣、投資決策的關鍵因素，以及對美股前景的整體看法。