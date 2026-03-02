Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費

商業創科
更新時間：15:28 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:28 2026-03-02 HKT

WeChat Pay HK今日（2日）宣佈，成為首家提供「跨境支付通」的電子錢包，其「轉數快」港幣資金結算服務由長期合作夥伴滙豐提供，用戶可透過手機7x24即時轉賬至內地銀行賬戶，而且不設任何手續費。

輸入人民幣 實時兌換港幣

對於香港至內地轉賬，WeChat Pay HK用戶透過其「FPS轉數快」頁面，選擇「轉賬至中國內地」，並輸入自己或收款人的內地銀行賬戶號碼或內地手機號碼，即可7x24進行實時小額匯款至內地參與銀行之賬戶。當使用「跨境支付通」服務時，付款人輸入人民幣金額，系統將以實時匯率兌換港幣作結算。

內地轉賬香港 需早上7時至晚上11時

至於內地至香港轉賬，持有內地身份證的用戶可透過內地參與銀行的手機應用程式，於每日早上7時至晚上11時使用「跨境支付通」即時轉賬至香港，具體服務時間視乎內地參與機構而定。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，隨著香港與內地旅遊經貿活動頻密，市場對跨境支付需求日益殷切，WeChat Pay HK一直積極與金融機構合作，運用前沿科技提供安全可靠的電子支付體驗，致力提供安全、可靠且便捷的電子支付體驗。

滙豐環球支付方案部大中華區主管姚宇翠則指出，隨著更多「轉數快」參與機構接入「跨境支付通」，市民跨境支付將享有更大彈性。

