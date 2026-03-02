駿利亨德森料美伊衝突規模有限 投資層面影響仍大致可控

由美國主導的軍事行動正推高油價，再度觸發地緣政治風險升溫，但駿利亨德森投資環球多元資產團隊主管Adam Hetts表示，市場目前主要反映衝突規模有限，除非局勢進一步升級並持續拖長，否則對更廣泛投資層面的影響仍大致可控；而在不確定性升至高位之際，分散投資及維持長線視角一如以往是最關鍵。

油價升勢暫未至於特別憂慮

從投資角度而言，市場首要關注油價影響，伊朗約佔全球原油供應3%至4%，但地區外溢效應已加速浮現；更值得留意的是，今次打擊令霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運幾乎停擺，但約有全球20%的原油供應需經該海峽運輸。

目前油價已突破70美元，就整體投資層面含意而言，暫未至於特別令人憂慮。若油價續升至80美元，與2025年6月衝突期間的情況相若；若升至90美元，則與2024年4月相若——當時全球市場大致能消化油價上升，因衝突在相對短時間內解決。

作為重大衝突的粗略參考，俄羅斯於2022年初入侵烏克蘭，曾令油價在較長一段時間維持於100美元以上，並一度短暫升破120美元。以現時油價水平而言，市場反映的仍是「規模有限、持續時間較短」的衝突情境。

宜維持分散投資及長線角度

若不確定性持續，將壓抑投資者情緒，從而普遍拖累全球風險資產表現；同時，已發展市場主權債（包括美債）及避險貨幣的吸引力或會上升。至於油價上升或引發全球通脹憂慮，更可能降低美國聯儲局今年稍後減息可能性（目前市場普遍仍預期今年稍後有機會減息）。

不過，市場動力若要出現上述較大幅度轉變，通常需要衝突長期升級並持續拖延，現階段並非預期的基本情境。該行則一如以往主張以長線投資角度出發，而非因短期波動而作出反應，包括維持分散配置的投資組合，並持有優質的避險資產，以應對短期不確定性；同時這亦意味保持投資，而非在地緣政治局勢重整及相關風險升溫之際，嘗試捕捉市場時機。相反，該行相信應維持對長期結構性增長趨勢的投資配置，因這些趨勢將繼續塑造全球市場走向。

