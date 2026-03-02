阿里旗下「千問AI眼鏡」今起上線 周日現貨發售 國補後1997元人幣
發佈時間：11:54 2026-03-02
據內媒報道，阿里巴巴（9988）旗下千問正式進軍AI硬件領域，首款同名AI眼鏡「千問AI眼鏡」於今日（2日）起正式上線，開啟線上線下全渠道「0元預約」。根據公開資料顯示，該産品將於周日（8日）在中國市場現貨發售，並於年内登陸全球市場。
全面接入千問App
報道指出，千問AI眼鏡具備頂級硬件配置的G1系列，在疊加國補後到手價為1,997元人民幣。該產品將全面接入千問App，首批點外賣、訂酒店等辦事功能亦預計於3月底向用戶開放。
阿里方面表示，千問AI眼鏡將在西班牙巴塞羅那舉辦的2026年世界移動通信大會上正式亮相。除了AI眼鏡外，AI指環、AI耳機等多款產品也已進入年内規劃，並將統一以「Qwen」品牌面向全球市場推出。
