美團旗下Keeta稱密切關注中東局勢 必要時特定區域服務受限
更新時間：11:40 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-02 HKT
中東戰雲密佈下，美團（3690）旗下外賣平台Keeta表示，目前密切關注中東局勢狀況，騎手、商家、用戶和員工安全始終是公司首要考慮，必要時特定區域將暫時限制或停止服務，以確保社區安全，並根據情況迅速應變。
Keeta提到，公司與中東地區相關部門保持密切聯繫，嚴格遵守所有政府指引和指令，包括任何與營運暫停或服務調整相關的指示。
美團股價今早則曾跌近3.6%，低見78.25元；暫報78.7元，跌約3%。
最Hit
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
2026-03-01 09:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
2026-03-01 11:06 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
2026-03-01 11:00 HKT