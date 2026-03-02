Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美團旗下Keeta稱密切關注中東局勢 必要時特定區域服務受限

商業創科
更新時間：11:40 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:40 2026-03-02 HKT

中東戰雲密佈下，美團（3690）旗下外賣平台Keeta表示，目前密切關注中東局勢狀況，騎手、商家、用戶和員工安全始終是公司首要考慮，必要時特定區域將暫時限制或停止服務，以確保社區安全，並根據情況迅速應變。

Keeta提到，公司與中東地區相關部門保持密切聯繫，嚴格遵守所有政府指引和指令，包括任何與營運暫停或服務調整相關的指示。

美團股價今早則曾跌近3.6%，低見78.25元；暫報78.7元，跌約3%。
 

