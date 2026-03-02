滙控稱恒生私有化重組成本用於培訓 艾橋智：不會裁員 人才投資是發展關鍵

滙豐控股（005）上月完成私有化恒生銀行，涉及6億美元（約46.8億港元）重組成本，行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）強調不會裁員，重組成本亦將用於員工內部培訓。集團同時上調指引，預期核心有形股本回報率（RoTE）可達17%，財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）認為目標「完全可實現（Very realistic）」，並指整體商業房地產（CRE）風險可控，長遠看好本港商業房地產市場的發展。

滙控近日披露私有化相關重組成本為6億美元，略高於市場預期。艾橋智表示，集團視香港為人才和技術的核心投資基地，並指人才投資是長期發展的關鍵。他重申，私有化不涉及任何裁員計劃，集團通過培訓與技能提升，確保受影響員工能獲得職業發展機會，如申請內部新職位，轉型至集團增長業務領域，而相關的員工培訓開支，已計入6億美元的重組成本之內。艾橋智又指，今年固定薪資整體調高3.2%，具體升幅則因市場與個人職位而異，整體來看薪資較低的員工獲得更高的升幅。

艾橋智：員工都需接觸及使用AI

在精簡業務的過程中，艾橋智強調，所有員工都應接觸並使用人工智能（AI）。他透露，滙控已為員工提供相關培訓，涵蓋編製及覆驗文件等範疇，未來將運用AI進一步優化業務流程，同時為客戶提供更客制化的諮詢服務。

郭珮瑛：RoTE上調至17%完全可實現

滙控在新一份營運指引中上調多個目標，郭珮瑛認為，3年目標中將核心有形股本回報率（RoTE）上調至最少17%是「完全可實現的」，客戶存款增加及新供應鏈帶來的貿易聯動均為發展創造機會，並已充分考慮潛在的下行風險。

關於維持今年預期信貸損失（ECL）比率約0.4%的指引，郭珮瑛表示，目前零售及寫字樓市場仍面臨一定困境，雖然近期活躍的IPO活動及資本市場回暖帶動部分寫字樓需求，惟本港寫字樓空置率仍高企於17%；零售市場的復甦步伐，則仍需視乎旅遊業及本地消費的表現。

郭珮瑛續指，儘管不良貸款比率（NPL）有所波動，但相關企業的核心業務仍然運營，未見大規模違約跡象，整體商業房地產風險可控。艾橋智亦補充，商業房地產難免面對周期性波動，長遠依然看好本港商業房地產市場的發展。

廖宜建：梳理分行升級為財富中心

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建指出，近期分行重組與商業地產問題無關，核心是梳理分行並升級為財富中心，以提升客戶體驗，目前27個財富管理中心分布於內地、香港及新加坡，通常佔地為普通分行的3倍。

另外，就港府早前公布計劃於本月內批出首批穩定幣發行人牌照，艾橋智透露，正與金管局保持積極溝通，並對香港穩定幣市場的發展及金融創新持積極開放態度，惟前提是依循監管框架下推進。廖宜建進一步補充，集團已在香港推出基於代幣化存款的支付方案，並計劃將相關服務拓展至新加坡及中東等市場。

