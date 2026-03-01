Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國電動車2月交付量零跑錄2.8萬輛稱冠 比亞迪銷量跌四成

商業創科
更新時間：20:13 2026-03-01 HKT
發佈時間：20:13 2026-03-01 HKT

中國電動車企公布2月數據，零跑（9863）按年增11%至28,067輛；小米（1810）汽車交付量按月減少48%。由於受新春假期、行業淡季與新能源購置稅恢復徵收等多重因素影響，車市整體呈現按月普遍下降。

零跑交付量按年增11%

零跑表示，上月交付量達28,067輛，按年增11%，按月則下跌12.5%。

小米按月減五成

小米汽車2月交付量則錄得逾2萬輛，按年持平，按月則大減49%。小米指，正在為新一代SU7大規模量產做準備。

理想2月交2.6萬輛

理想汽車（2015）公布，2月交付26,421輛，按年微增0.6%，按月減少4.5%；歷史累計交付量為159.4萬輛。該車企計劃於第2季度推出全新一代理想L9。

蔚來按年增逾五成

蔚來（9866）表示，上月交付量20,797輛，按年大增57.6%，其中1.51萬輛為高端智能電動汽車；按月交付則下滑25.3%。

小鵬汽車交付按年按月均降

小鵬汽車（9868）上月交付15,256輛，按年急跌50%，按月亦減少23.8%。

吉利新能源車銷量比重達57%

吉利（175）2月新能源汽車銷量11.75萬輛，按年增19%，佔整體銷量達57%。吉利2月總銷量為20.6萬輛，增長1%。

比亞迪2月交付量19萬輛

比亞迪（1211）2月新能源車銷量19萬輛，按年大跌41%，今年首兩個月累計銷量40萬輛，按年減少35.8%。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱哈梅內伊等40名軍官1分鐘內被炸死 伊朗首用「法塔赫」導彈轟美軍基地 ︱不斷更新
即時國際
27分鐘前
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
00:39
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
社會
8小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
12小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
2小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
4小時前
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
飲食
10小時前
伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」
伊朗局勢︱移居杜拜台女星吳辰君親歷導彈攔截巨響 「孩子被嚇醒」
兩岸熱話
6小時前