中國電動車2月交付量零跑錄2.8萬輛稱冠 比亞迪銷量跌四成
更新時間：20:13 2026-03-01 HKT
發佈時間：20:13 2026-03-01 HKT
中國電動車企公布2月數據，零跑（9863）按年增11%至28,067輛；小米（1810）汽車交付量按月減少48%。由於受新春假期、行業淡季與新能源購置稅恢復徵收等多重因素影響，車市整體呈現按月普遍下降。
零跑交付量按年增11%
零跑表示，上月交付量達28,067輛，按年增11%，按月則下跌12.5%。
小米按月減五成
小米汽車2月交付量則錄得逾2萬輛，按年持平，按月則大減49%。小米指，正在為新一代SU7大規模量產做準備。
理想2月交2.6萬輛
理想汽車（2015）公布，2月交付26,421輛，按年微增0.6%，按月減少4.5%；歷史累計交付量為159.4萬輛。該車企計劃於第2季度推出全新一代理想L9。
蔚來按年增逾五成
蔚來（9866）表示，上月交付量20,797輛，按年大增57.6%，其中1.51萬輛為高端智能電動汽車；按月交付則下滑25.3%。
小鵬汽車交付按年按月均降
小鵬汽車（9868）上月交付15,256輛，按年急跌50%，按月亦減少23.8%。
吉利新能源車銷量比重達57%
吉利（175）2月新能源汽車銷量11.75萬輛，按年增19%，佔整體銷量達57%。吉利2月總銷量為20.6萬輛，增長1%。
比亞迪2月交付量19萬輛
比亞迪（1211）2月新能源車銷量19萬輛，按年大跌41%，今年首兩個月累計銷量40萬輛，按年減少35.8%。
