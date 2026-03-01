Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳門2月賭收206億澳門元 增長5%勝預期 大行指賭客在新春假後段發力

澳門博監局公布，2月份幸運博彩毛收入錄得206.27億澳門元，按年增長4.5%，好過預期，回復至疫前同期的81%水平，主要由新春旅遊旺季帶動。

撇除農曆新年不同月份影響，今年首兩個月澳門賭收合共432.6億澳門元，按年增加13.9%。

長假期澳門入境旅客155萬人次 創紀錄新高

澳門旅遊局早前公布，2月15日至23日的新春假期間，總入境旅客達155.4萬人次，日均17.3萬人次，按年上升5.5%，屬官方統計以來農曆年假期新高。

摩通形容新春賭收好壞參半

摩根大通報告指出，今年新春賭收表現好壞參半，最初4、5日的投注金額錄得按年雙位數跌幅，但隨後投注急增，一度單日突破12億澳門元。

花旗：馬年開局人均投注額增13%

而花旗日前報告指，高端中場在馬年開局強勁，平均每名玩家投注額達創紀錄的29,625元，較去年新春期間增長13%，並觀察到投注額達50萬元以上的「巨鯨」豪客多達7位，較2025年農曆新年的4位為多；至於百家樂平均最低投注額達2,347元，較2025年農曆新年期間增長5%，顯示基礎中場亦呈現復甦跡象。

