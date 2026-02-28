OpenAI完成1100億美元融資 亞馬遜承諾出資500億美元

OpenAI宣布完成規模高達1100億美元的融資，使其估值達到7,300美元。亞馬遜在這輪融資中投入了500億美元，是這間電商巨頭至今對任何公司投入的最大金額。OpenAI表示，亞馬遜將先承諾150億美元，隨後在達成某些條件後再投入350億美元。

額外投資取決於OpenAI上市

彭博引述知情人士報道，亞馬遜的額外投資取決於OpenAI是否推進上市，或實現「通用人工智慧」（AGI）的進程。亞馬遜表示，如果OpenAI上市，它必須承諾剩餘的投資。

軟銀英偉達各投資300億美元

據OpenAI公佈，軟銀集團及英偉達各自投資了300億美元。不過該公司新的7,300億美元估值未包括這筆融資。在融資完成後，其估值更達到8,400億美元。

知情人士又透露，OpenAI預計隨著融資進展，還將從創投公司和主權基金籌集大約100億美元。該人士表示，計劃在3月底前完成這輪融資。

另外，來自亞馬遜的大額投資也加深了其與OpenAI的關係。根據協議，OpenAI將使用亞馬遜自研的AI晶片「Trainium」，並與亞馬遜的工程團隊共同開發定制模型。OpenAI還將在未來八年內額外在亞馬遜雲端服務（AWS）上花費1,000億美元。兩家公司在去年 11 月宣布了一項協議，OpenAI將在七年內使用約380億美元的AWS服務。

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）周五向CNBC表示，亞馬遜能在市場需求和機會方面為公司帶來很多助力。亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）則說，這筆交易「將在長期內為亞馬遜帶來良好的回報」。至於英偉達則在聲明中表示，OpenAI計劃部署5吉瓦的Nvidia Vera Rubin 硬體，用於訓練和運行其模型。

微軟：與OpenAI合作不變

微軟是OpenAI之前最大的支持者之一、曾經的獨家基礎設施合作夥伴，該公司表示其與OpenAI的關係依然穩固。兩家公司在周五的聯合聲明中表示：「今天的公告不會以任何方式改變微軟與OpenAI的合作條款。」

