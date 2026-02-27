昇世匯盈今年推出昇世信託 目標2年內貢獻集團業務2至3成

香港昇世匯盈（WRISE）宣布，2026年將正式推出昇世信託。首席執行官冼健岷表示，信託將成為集團家族辦公室生態關鍵板塊，目標未來1至2年內貢獻集團業務佔比20%至30%。昇世信託的推出，將完善集團的家族資產傳承、資產保障、跨境稅務與跨司法管轄區架構服務。



冼健岷稱，隨CRS等監管要求趨嚴，高淨值客戶對資產規劃與傳承需求激增。昇世信託結合集團現有149號牌照、保險牌照、移民及公司秘書等服務，能提供一站式家族辦公解決方案。

黃俊：金價上看6000美元 AI長線主軸

投資佈局方面，WRISE投資總監黃俊認為，金價今年有機會上試6000美元每盎司，但不建議炒作白銀。恒指方面，他認為短期關鍵支持位在25500點。黃俊強調AI尚未形成泡沫，芯片與AI是不可逆轉的長線主線。其他板塊方面，他指出，內地保險需求隨人口老齡化持續上升，中長期具配置價值。



冼健岷補充，集團過去一年加速亞洲布局，已覆蓋新加坡、香港、東京、上海，並於2025年至2026年初先後設立深圳、長沙、台北分公司，WRISE Academy同步上線，推動家族辦公教育與市場普及。目前集團團隊超400人，合作金融機構逾200家，平台投資工具超1000個，香港持牌獨立財富顧問超280人。



冼健岷說，2026年昇世匯盈聚焦幾大發展方向，包括升級AI智能交易平台，降低客戶參與私行產品門檻；強化跨境財富管理能力，配合全球網絡服務跨境資產配置；打造開放式平台，服務市場獨立資產管理團隊。