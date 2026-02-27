飛達帽業柬埔寨新廠明年6月投產 預期今年訂單量增三成
更新時間：16:42 2026-02-27 HKT
飛達帽業（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，公司正於柬埔寨加快發展，新建工廠明年4月完成建設，6月將投產，廠房初期投入資本開支約1億元，包括買地、基建及設備，目標三年內回本。她又預期今年全年集團訂單量按年增長30%，因主要客戶完成合併收購，生產需求亦「水漲船高」。
業務持續改善總監顏肇臻指出，為分散風險，公司已在墨西哥、孟加拉及深圳各地完成廠房布局，其中墨西哥廠房可生產較高端的產品，且出貨迅速，已達到「當日出貨、次日送達」的水平。他又指，柬埔寨憑借尼龍袋等產品的零關稅優勢，成為拓展海外市場的重要支點。
顏肇臻又指，正與美國快遞公司洽談，在工廠周邊設立專屬物流節點，實現貨品從生產端直送消費者，省去倉庫中轉環節，將美國市場的交付週期壓縮至6天左右。
談及自動化趨勢，執行董事兼首席財務總監黎文星指，目前公司工廠自動化佔比約20%，部分工序如精細拼接仍需要人手完成。
去年溢利增逾七成
另外，飛達控股發盈喜，預計2025年度溢利不少於1億元，較上年度增長不少於75%。顏寶鈴表示，主要由於集團製造業務分部之營業額及溢利增加。
