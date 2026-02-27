中銀香港再助印尼政府發離岸人債 另首次參與歐元公債發行

中銀香港宣佈，再度獲委任為印尼政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助其發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。該行指，此次發行是印尼政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與其歐元公募債券發行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行。

此次債券發行規模約為311億元人民幣，包括92.5億元人民幣及27億歐元，為該行迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。債券品種包括3年期45億元人民幣、5年期35億元人民幣、10年期12.5億元人民幣、8年期12億歐元、12年期8億歐元及20年期7億歐元，定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基點、MS+165 基點及MS+195 基點。

此次債券發行的訂單總值分別達170.4億元人民幣及94.8億歐元，訂單倍數分別高達 1.84倍及3.51倍，吸引來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者。

中銀香港又指，此次人民幣債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統（Euroclear）及明訊銀行清算系統（Clearstream）進行跨境結算。歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。