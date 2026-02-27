Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中銀香港再助印尼政府發離岸人債 另首次參與歐元公債發行

商業創科
更新時間：12:24 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:24 2026-02-27 HKT

中銀香港宣佈，再度獲委任為印尼政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助其發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。該行指，此次發行是印尼政府再次在香港發行點心債，亦是中銀香港首次參與其歐元公募債券發行。中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行。

此次債券發行規模約為311億元人民幣，包括92.5億元人民幣及27億歐元，為該行迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。債券品種包括3年期45億元人民幣、5年期35億元人民幣、10年期12.5億元人民幣、8年期12億歐元、12年期8億歐元及20年期7億歐元，定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基點、MS+165 基點及MS+195 基點。

此次債券發行的訂單總值分別達170.4億元人民幣及94.8億歐元，訂單倍數分別高達 1.84倍及3.51倍，吸引來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者。

中銀香港又指，此次人民幣債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統（Euroclear）及明訊銀行清算系統（Clearstream）進行跨境結算。歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
23小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
14分鐘前
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
16小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
18小時前
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富
商業創科
7小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
46歲前TVB主播入院照流出 腳傷惡化腫如豬蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾憂患癌
影視圈
20小時前