Google推出Nano Banana 2圖像模型 能生成清晰文字 結合即時網路資訊呈現主題

科技巨頭Google宣佈，推出全新圖像生成模型「Nano Banana 2」，該款新模型結合Gemini Flash的高速智能與Nano Banana Pro的強大功能。新模型支援精準文字渲染，能生成清晰易讀的文字，甚至可直接翻譯圖像內的文字，方便製作海報或賀卡。此外，該模型具備更強的「現實世界知識」，能結合即時網絡搜尋資訊，準確呈現特定主題，並將筆記轉化為圖表或數據可視化圖像。

一致性提升 支援5角色14物件不走樣

Google亦指，Nano Banana 2在主體一致性方面有顯著提升。新模型能在單一工作流程中，維持最多5個角色及14個物件的外觀一致，用戶無需擔心輸入內容的外觀被改變，即可輕鬆製作故事板與建構敘事。

同時，新模型支援由512px至4K的多種解像度及長寬比，確保生成的圖像在社交媒體貼文或寬螢幕背景下同樣清晰銳利。其指令遵循能力亦有所增強，能更準確捕捉用戶複雜指令中的細微差異。