Perplexity深度整合至三星手機 一鍵啟動AI助手 首獲系統層級存取權限
更新時間：11:05 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:05 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:05 2026-02-27 HKT
AI初創企業Perplexity宣佈，已與三星最新Galaxy S26手機達成深度合作。用戶只需說出「Hey Plex」或長按側面按鈕，即可啟動Perplexity助手。同時，Perplexity應用程式預裝於每一台S26手機，無需下載或額外設定。
此次亦為三星首次將系統層級的存取權限，開放給非三星自身或Google開發的應用程式。因此，Perplexity獲准在系統層面運行，擁有讀取及寫入三星原生應用程式，例如Notes、Calendar、Gallery等的權限。用戶可以直接透過對話查詢資料、將答案儲存至Samsung Notes，甚至設定日曆行程。
Perplexity成三星Bixby背後引擎
此外，三星Bixby將在後端採用Perplexity的API進行實時搜尋及推理，結合即時網路搜尋與大型語言模型推理能力，使Bixby能提供具來源依據及最新的答案。
同時，三星瀏覽器亦將整合Perplexity的API，引入類似其AI瀏覽器Comet的代理功能，並容許用戶將Perplexity設為預設搜尋引擎。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」猶如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
2026-02-26 09:00 HKT