Perplexity深度整合至三星手機 一鍵啟動AI助手 首獲系統層級存取權限

AI初創企業Perplexity宣佈，已與三星最新Galaxy S26手機達成深度合作。用戶只需說出「Hey Plex」或長按側面按鈕，即可啟動Perplexity助手。同時，Perplexity應用程式預裝於每一台S26手機，無需下載或額外設定。

此次亦為三星首次將系統層級的存取權限，開放給非三星自身或Google開發的應用程式。因此，Perplexity獲准在系統層面運行，擁有讀取及寫入三星原生應用程式，例如Notes、Calendar、Gallery等的權限。用戶可以直接透過對話查詢資料、將答案儲存至Samsung Notes，甚至設定日曆行程。

Perplexity成三星Bixby背後引擎

此外，三星Bixby將在後端採用Perplexity的API進行實時搜尋及推理，結合即時網路搜尋與大型語言模型推理能力，使Bixby能提供具來源依據及最新的答案。

同時，三星瀏覽器亦將整合Perplexity的API，引入類似其AI瀏覽器Comet的代理功能，並容許用戶將Perplexity設為預設搜尋引擎。