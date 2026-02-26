Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周杰倫太太昆凌出任巨星傳奇旗下品牌推薦官

商業創科
更新時間：16:40 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:40 2026-02-26 HKT

被視為「周杰倫概念股」的巨星傳奇（6683），旗下健康管理品牌「魔胴」宣布，由周杰倫太太昆凌出任魔胴西西里咖啡品牌推薦官。

傳遞健康、靈感與美好生活理念

根據介紹，此次合作不僅是昆淩個人生活態度的詮釋，更是魔胴與昆淩共同傳遞健康、靈感與美好生活理念的持續實踐。昆凌表示，作為時常在忙碌中尋找平衡的現代人，格外珍視能瞬間點亮身心的日常細節，而魔胴西西里咖啡檸檬風味咖啡，正是其「隨身靈感配方」。

她認為，獨特的清爽檸檬香氣與醇厚咖啡口感巧妙融合，仿佛將意大利西西里的明媚陽光與海岸微風裝入杯中，讓她在忙碌間隙也能感受到熱情與寧靜並存的美好。

曾創抖音咖啡銷售紀錄

公司又指，該產品自去年3月推出以來，便贏得市場青睞，曾一舉創下抖音平台咖啡賽道單日銷售的歷史紀錄；此外，戶外實境互動綜藝《周遊記》第三季由魔胴西西里咖啡獨家冠名，節目收視率連續12期穩居CSM71城省級衛視同時段綜藝榜首，將健康、快樂、探索的品牌精神傳遞給觀眾，實現了品牌理念與潮流文化的高效融合。
 

