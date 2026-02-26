Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊據報入股遊戲開發商Hungry Studio 代表作《Block Blast!》月活用戶逾3億

商業創科
更新時間：15:42 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:42 2026-02-26 HKT

彭博引述知情人士報道，騰訊（700）正洽談收購遊戲開發商Hungry Studio的小部分股權。Hungry Studio為熱門遊戲《Block Blast!》的開發商。

騰訊最新報513元，跌1.8%。

消息人士表示，經過數月的討論後，這筆投資可能很快落實，但目前洽談仍在進行中。

Hungry Studio 成立於2021年，專注於開發與發行「休閒遊戲」，代表作《Block Blast!》截至2025年底，月活躍玩家超過3億，日活躍用戶達7,000萬。

騰訊投資了多家遊戲工作室，包括《英雄聯盟》開發商 Riot Games、《 Baldur’s Gate 3》與《Dark Souls》的創作者，以及從 Ubisoft 娛樂公司分拆出來的 Vantage Studios，該工作室負責《刺客教條》、《Far Cry》及《虹彩六號》等系列。


 

