香港穩定幣牌照「開閘」在即：誰能入圍首批名單？| Hashkey 研究院

香港穩定幣監管迎來歷史性時刻，首批持牌發行人牌照發放進入倒數計時，這將成為香港 Web3 生態建設的重要里程碑。

從2022年啟動監管諮詢、2024年推出沙盒測試，到2025年5月《穩定幣條例草案》高票通過、同年8月條例正式生效，香港以審慎、透明、漸進的節奏推進穩定幣監管落地，行業邁入合規時代。

2025年8至9月，香港金融管理局正式開放首批穩定幣牌照申請通道。截至目前，金管局共收到36家機構遞交申請，涵蓋銀行、持牌支付機構、科技企業及虛擬資產服務商等多元主體。

這場籌備已久的監管布局即將收官。金管局主席余偉文表示將爭取在2026年3月發出首批穩定幣牌照，並強調首批穩定幣牌照的數量「一定不多」，發牌「以安穩為目標」。

在高門檻、低名額、嚴監管的格局下，香港穩定幣賽道正迎來最嚴苛的篩選。究竟哪些機構能突出重圍，拿下首批入場券？

一、誰在聚光燈下？

出於審慎監管考量，香港金管局雖未公開36家申請者的完整名單，但在市場和業內眼中，申請機構的頭部格局已然清晰：曾參與金管局穩定幣監管沙盒測試的機構，是首批牌照最有力的爭奪者。

2024年7月18日，金管局公布首批穩定幣發行人沙盒參與者名單，這批機構已在監管可控環境下完成合規測試、技術驗證與流程磨合，不僅直接占據先發優勢，還代表了監管層對發行人資質的隱性期待。

以下為已公開披露的三家沙盒參與機構，憑藉差異化的背景與優勢形成頭部競爭格局（按英文名稱字母排序）：

機構名稱 背景 核心優勢 Anchorpoint Financial Limited 由渣打銀行（香港）、安擬集團 (Animoca Brands) 及香港電訊（HKT）共同成立的合資公司，2025 年 1 月註冊。 依託發鈔行的銀行級風控與法幣通道、Web3 生態技術支撐及本土支付場景覆蓋，在資質、合規、技術與落地場景上形成綜合競爭力。 京東幣鏈科技有限公司 京東集團旗下區塊鏈子公司，已與小米天星銀行展開穩定幣相關合作。 適配電商與供應鏈金融的高頻交易場景，擁有成熟的企業端與零售端流量基礎。其區塊鏈技術已在物流追溯中驗證，商業落地路徑最為清晰。 圓幣創新科技有限公司 由前香港金管局總裁陳德霖發起創立，持有香港 SVF（儲值支付）及 TCSP（信託服務）牌照。 核心團隊熟悉香港監管邏輯，主攻 B2B 跨境貿易與企業電子錢包，依託現有牌照構建合規閉環，聚焦解決傳統金融在跨境支付中的痛點。

除上述機構外，市場亦傳出科技巨頭、能源領域國企及多家中資、外資銀行的入局動向。此次香港穩定幣牌照的申請已遠超幣圈範疇，跨行業的積極參與，既體現了各界對香港穩定幣監管框架的高度認可，更揭示了一個關鍵趨勢：各行各業都試圖在支付變革的前夜，搶下一張通往未來的船票。

在如此多元的參與者中，監管將以何種標準擇優放行，成為下一階段最大的看點。

二、誰能奪得頭籌？

結合監管沙盒表現、機構背景與業務能力，市場普遍將潛在競爭者劃分為三大陣營。這不僅是機構實力的比拼，更是不同商業基因與監管需求的對撞，對應著香港穩定幣未來不同的發展路徑。

1. 第一陣營：銀行系與傳統金融巨頭

代表機構：渣打牽頭的 Anchorpoint 等

在金管局「以安穩為目標」的發牌邏輯下，銀行系與傳統金融選手擁有天然優勢。它們具備成熟的風險管理體系、完善的反洗錢機制以及雄厚資本儲備，最容易獲得監管信任。

銀行系的競爭壁壘不僅在於品牌信用，更在於其能夠直接對接香港銀行體系的結算網絡。若渣打等銀行系機構獲得牌照，其發行的穩定幣將成為最接近「數字港元」的商業信用貨幣，能快速在機構間清算場景落地。

2. 第二陣營：互聯網與支付大廠

代表機構：京東幣鏈科技等

這一陣營的核心競爭力在於應用場景的深度與廣度。穩定幣要擺脫單一的虛擬資產交易工具屬性，必須在實體經濟中找到真實的支付落點。互聯網與跨境支付機構憑藉場景與技術雙重優勢，成為爭奪首批牌照的第二大熱門力量。

相比傳統金融機構，科技大廠擁有場景與技術雙重優勢。它們掌握著成熟的跨境電商供應鏈與全球零售支付網絡，能夠迅速將穩定幣嵌入跨境貿易、物流融資及中小企資金周轉等高頻業務中。這種「技術 + 場景」的組合，不僅能大幅降低跨境支付成本，更是穩定幣真正服務實體經濟的最佳路徑。

3. 第三陣營：Web3 原生企業與資管先鋒

代表機構：圓幣科技等

圓幣科技由 HashKey Group、眾安數字資產集團等原始股東聯合投資成立，展現了本土 Web3 企業的核心力量。這類合規 Web3 機構代表著香港數字金融的創新方向，兼具合規與技術的雙重優勢，起到了連接傳統金融與數字資產的橋樑作用。

它們既具備深厚的監管理解力，又擁有原生加密技術的靈活性。透過利用區塊鏈的可編程性，Web3 合規機構能精準切入傳統金融服務覆蓋不足的服務缺口，形成差異化競爭優勢，契合香港數字資產生態創新的發展需求。

三大陣營各有所長，但面對嚴苛的監管，沒有任何一家機構擁有絕對優勢。香港金管局已明確表態，為保障金融體系的安穩，僅向滿足要求的運營者發放牌照。

根據監管指引，以下四大核心要素將直接決定牌照的發放：

1. 實收資本與財務的穩健性：申請人須為香港註冊公司，實繳資本需達到 2500 萬港元或流通面值的 1%（取高者），考驗申請機構長期營運與抗風險能力。

2. 儲備資產的透明度與流動性：明確拒絕演算法穩定幣，要求全額法幣儲備。儲備資產必須以高流動性資產為主，同時必須實現資產隔離、獨立審計、每日公開儲備證明，確保每一枚代幣背後都有真金白銀支撐。

3. 應用場景的真實性：這是金管局發牌的「加分項」。監管機構表示看重服務實體經濟的方案，而非僅僅用於加密貨幣交易的投機工具。誰能做好穩定幣落地，誰的贏面就更大。

4. 風控與反洗錢體系建設：需建立符合香港洗錢防範和打擊恐怖融資要求的客戶審查、交易監控與反欺詐機制，並證明其在極端市場波動下的業務連續性。

三大陣營、多重標準，首批持牌機構即將浮出水面。而更值得關注的是：首批持牌穩定幣的落地將如何重塑香港金融市場格局？

三、持牌穩定幣將如何改變香港金融格局？

隨著首批持牌穩定幣名單即將公佈，香港金融市場的版圖將迎來顛覆性重塑，不僅讓香港成為亞太區合規穩定幣核心樞紐，更推動整個區域的數字金融生態向規範化、多元化升級。

1. 打破亞洲市場空白，挑戰美元穩定幣壟斷格局

長期以來，全球穩定幣市場由美元掛鉤的 USDT 和 USDC 壟斷。香港合規港元穩定幣的推出，將填補亞洲地區法幣計價數字資產的空白。

儘管短期內難以撼動美元穩定幣的統治地位，但憑藉強監管背書的信用優勢、與香港本地及大灣區實體經濟的深度綁定，港元穩定幣有望在亞洲市場開闢全新的法幣穩定幣賽道，為區域貿易與跨境支付提供更貼合本土需求的數字價值載體。

2. 金融基礎設施的代幣化升級

持牌穩定幣將不再是孤立的資產，而是成為香港 Web3 金融基礎設施的重要組成部分。未來，穩定幣將與代幣化存款、央行數字貨幣項目（如 mBridge）等實現無縫聯動，大幅提升資金的流轉效率。

更具前瞻性的是，隨著以 HashKey Group 為代表的行業頭部機構在交易所、資產管理及底層技術上的全生態布局，持牌穩定幣將能直接嵌入到虛擬資產現貨交易、Web3 支付網關以及 RWA 代幣化的基礎架構中。這種「合規資產 + 合規平台」的雙輪驅動，正是香港區別於其他離岸市場的核心競爭力。

3. 行業加速整合、走向合規化

隨著監管落地，未能獲得牌照的機構或將逐步退場，或轉型為持牌機構的代銷合作方。行業資源將向具備合規能力、資金實力與生態布局的頭部機構集中。未來競爭將從大幅的規模擴張，轉向生態多樣性與合規成本的綜合比拼。

結語

發牌並非終點，而是持續監管的起點。對於獲牌機構而言，牌照僅是市場入場資格，其後續發展仍需堅守合規底線，透過應用場景落地建立市場信任，最終實現可持續盈利。同時，持牌機構需定期披露儲備資產證明、接受獨立審計與監管檢查，每一枚穩定幣的流轉運作都將被置於嚴格監管之下。

本質上，首批持牌穩定幣機構是香港監管層認證的行業最高合規標準。這批機構的發展走向，不僅決定著香港穩定幣賽道的未來發展格局，更將影響香港作為全球數字資產中心的未來高度。而香港穩定幣監管的落地與行業發展，也將為亞太地區數字金融的合規化發展提供重要參考。

