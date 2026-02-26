長和系售英國配電商 歐洲資產交易頻繁 盤點近年大Deal

長和系再現「大Deal」！長江基建（1038）牽頭財團宣佈向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）全部權益，企業總值估算高達168.38億英鎊（約1,768億港元），為近年全球公用事業領域內規模最大的交易之一。翻查資料發現，長和系近年歐洲資產交易頻繁，且出售計劃多多，其中包括全球關注的和記港口交易，以及市傳屈臣氏集團計劃在香港及英國雙重上市等等。至於最經典交易，則莫過於到2020年千億出售一系列歐洲發射塔資產與業務，以及1999年「賣橙」打破香港開埠以來最大紀錄。

上月出售UK Rails已獲英國批準

長建最新出售英國最大配電商UK Power Networks之外，上月亦證實集團牽頭財團出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails（Eversholt Rail）交易，已獲英國競爭及市場管理局批準，買家則為歐洲鐵路車輛租賃公司 Beacon Rail。有關出售公司由長建佔65%、長實 （1113）佔20%、電能（006）佔10%，以及長和（001）佔5%。

3英國合併Vodafone 收回百億現金

長和去年6月亦宣佈，旗下3英國與Vodafone已完成合併英國電訊業務，新成立的「Vodafone Three」由Vodafone持股51%股權，長和旗下CKHGT則持股49%。長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧當時曾表示，合併為股東釋放龐大價值，集團將收回約13億英鎊（約138億港元）淨現金。

74億收購北愛爾蘭配氣網絡

不過，長和系近年亦收購了不少歐洲資產。其中長建、長實及電能組成財團於2024年4月，收購北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy全部權益，企業價值為7.57億英鎊（約74億港元），長建及長實將各佔該財團40%權益，電能持有餘下20%權益。據了解，該天然氣網覆蓋北愛爾蘭78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛爾蘭人口提供服務。

2024年購英國可再生能源資產組合

在2024年5月，長建亦透過UK Power Networks的私營電網業務UK Power Networks Services完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合 UU Solar的100%權益，有關項目的企業價值達9,080萬英鎊（約8.9億港元）。UU Solar擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦，所產生大部份可再生能源電力供予英國受規管水務及渠務公司United Utilities，過剩電力則輸回配電網絡。

長和系近年歐洲資產交易

時間 項目 交易性質 金額（港元） 2026年6月 英國最大配電商 UK Power Networks 出售 約1,768億元 2026年1月 英國鐵路車輛租賃公司UK Rails 出售 - 2025年6月 3英國與Vodafone英國電訊業務 合併 約138億元 2024年5月 英國可再生能源資產組合UU Solar 100%權益 收購 約8.9億元 2024年4月 北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy全部權益 收購 約74億元 2020年 一系列歐洲發射塔資產與業務 出售 約910億元

世紀港口交易阻力重重

除了已落實的交易，長和系近年亦有不少潛在交易尚待公佈，當中最受外界關注的必然是去年計劃將在23個國家營運43個港口的和記港口集團權益全數出售，整體出售總企業價值達228億美元，一度預期將為集團帶來逾190億美元（約1,482億港元）的現金收益，相當於長和當時整體市值，並成為長和系歷年最大交易。不過，有關交易如今阻力重重，巴拿馬總統José Raul Mulino近日更下令臨時接管長和旗下子公司營運的兩座港口。

屈臣氏傳香港及英國雙重上市

另一方面，長和旗下零售旗艦屈臣氏集團上月再傳分拆上市。路透引述消息報道指屈臣氏計劃在香港及英國雙重上市，估值或達300億美元（約2,340億港元），最快第二季完成，而且新加坡主權基金淡馬錫將藉此退出多年來的投資。不過，長和發言人當時表示，不回應市場傳言。

意大利子公司Wind Tre曾傳合併

此外，去年10月亦有傳長和正就旗下意大利子公司Wind Tre與法國電訊集團Iliad的意大利業務進行合併作初步洽談。據報Wind Tre為意大利第三大流動電話網絡營運商，市佔率約24%，而Iliad則是當地第四大營運商，市佔率近11%，因此若交易繼續推進，意大利流動通訊市場將從四家業者縮減為三家，勢必引發監管與政治層面的高度關注。

2020年曾創「千億」賣產紀錄

至於要數長和對上一次「千億」出售資產，就要數到2020年打包出售一系列歐洲發射塔資產與業務，予歐洲無線電訊及廣播基建營運商Cellnex，合共作價約100億歐元（約910億港元），地域涉及奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國市場。長和將所得資金用於降低負債，並為其後數年回購提供資金，間接提升股東回報。

李嘉誠決定趁高估值將持有的Orange 44.8%股權出售，交易總值達到198億英鎊，為和黃帶來1,130億港元稅前盈利。

1999年「賣橙」最經典

此外，早於1999年10月20日，隨著電訊和互聯網熱席捲全球，Orange獲德國Mannesmann看中，李嘉誠決定趁高估值將持有的Orange 44.8%股權出售，交易總值達到198億英鎊，為和黃帶來1,130億港元稅前盈利，創下本港開埠以來最大金額的單一宗交易紀錄，成為一時佳話，原因是其早年購入價僅80億港元，即帶挈集團大賺逾11倍。

