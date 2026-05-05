長和售英國電訊業務 去年完成合併變現離場 歐洲資產交易頻繁 盤點近年大Deal

長和系再現「大Deal」！長和（001）宣布，旗下電訊業務集團CKHGT已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有的全數股權，收取43億英鎊（約454.94億港元）的代價金額。翻查資料，長和系近年歐洲資產交易頻繁，其中包括長江基建（1038）牽頭財團向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks（UKPN）全部權益；另外還有全球關注的和記港口交易，至於最經典交易，莫過於到2020年千億出售一系列歐洲發射塔資產與業務，以及1999年「賣橙」打破香港開埠以來最大紀錄。

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3英國與Vodafone合併後變現離場

長和在公告指，CKHGT已同意出售其於VodafoneThree所持有的全數股權。長和指，是次交易讓該集團能以具吸引力的估值將其投資變現，長和將透過註銷其在VodafoneThree的持股，收取43億英鎊（約454.94億港元）的代價金額，有關交易須待相關監管機構批准。

去年6月，長和完成推動將3英國與同業Vodafone英國合併，合併後成立的「Vodafone Three」由Vodafone持有51%股權，CKHGT持有49%。長和副主席及CKHGT執行主席霍建寧當時曾表示，合併為股東釋放龐大價值，集團將收回約13億英鎊（約138億港元）淨現金。

長和早前預計，合併公司在合併後的第5年，將每年帶來7億英鎊的成本及資本開支協同效益，並由2029年財政年度起，為Vodafone的經調整自由現金流帶來貢獻。

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出售英國最大配電商UK Power Networks

除電訊資產外，長和系近年亦積極出售英國基建項目。今年2月，長建牽頭財團宣佈，向法國能源公司Engie S.A.出售英國最大配電商UK Power Networks全部權益，企業總值估算高達168.38億英鎊（約1,768億港元），為近年全球公用事業領域內規模最大的交易之一，而相關交易已於上周一（4月27日）舉行的股東特別大會上獲大比數通過。UKPN現時由長建及電能分別持股40%，長實佔20%權益。

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出售UK Rails已獲英國批準

另外，長建牽頭財團今年1月出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails（Eversholt Rail）的交易，亦已獲英國競爭及市場管理局批准，買家為歐洲鐵路車輛租賃公司Beacon Rail。出售財團成員包括長建，持股65%；長實（1113）持股20%；電能實業（006）持股10%；以及長和持股5%。

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74億收購北愛爾蘭配氣網絡

不過，長和系近年亦收購了不少歐洲資產。其中長建、長實及電能組成財團於2024年4月，收購北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy全部權益，企業價值為7.57億英鎊（約74億港元），長建及長實將各佔該財團40%權益，電能持有餘下20%權益。據了解，該天然氣網覆蓋北愛爾蘭78%管道，為包括大貝爾法斯特地區在內的48%北愛爾蘭人口提供服務。

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2024年購英國可再生能源資產組合

在2024年5月，長建亦透過UK Power Networks的私營電網業務UK Power Networks Services完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合 UU Solar的100%權益，有關項目的企業價值達9,080萬英鎊（約8.9億港元）。UU Solar擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦，所產生大部份可再生能源電力供予英國受規管水務及渠務公司United Utilities，過剩電力則輸回配電網絡。

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長和系近年歐洲資產交易

時間 項目 交易性質 金額（港元） 2026年 英國電訊業務集團Vodafone Three 出售 約454.94億元 2026年6月 英國最大配電商 UK Power Networks 出售 約1,768億元 2026年1月 英國鐵路車輛租賃公司UK Rails 出售 - 2025年6月 3英國與Vodafone英國電訊業務 合併 約138億元 2024年5月 英國可再生能源資產組合UU Solar 100%權益 收購 約8.9億元 2024年4月 北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy全部權益 收購 約74億元 2020年 一系列歐洲發射塔資產與業務 出售 約910億元

世紀港口交易阻力重重

除了已落實的交易，長和系近年亦有不少潛在交易尚待公佈，當中最受外界關注的必然是去年計劃將在23個國家營運43個港口的和記港口集團權益全數出售，整體出售總企業價值達228億美元，一度預期將為集團帶來逾190億美元（約1,482億港元）的現金收益，相當於長和當時整體市值，並成為長和系歷年最大交易。

不過，有關交易如今阻力重重。今年3月，長和旗下巴拿馬港口公司，已就巴拿馬政府非法接管巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭一事，對該國政府啟動國際仲裁，相關索賠金額已增至超過20億美元；上月巴拿馬港口公司亦正式向丹麥航運巨頭馬士基集團提出仲裁，要求索償。

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據彭博上周引述消息報道，招商局集團正在洽談加入一個尋求收購長和旗下數十個港口的財團。報道又指，招商局集團參與談判，可能有助於另一家國營企業中國遠洋海運集團籌集資金以完成交易。

報道提到，鑑於一次性收購涉及40多個港口的資產實屬罕見，兩家公司都渴望獲得這些資產。不過，鑑於局勢複雜且需獲得美國和中國的批准，談判可能需時，而且有關細節尚未確定，仍可能發生變化。

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屈臣氏傳香港及英國雙重上市

另一方面，長和旗下零售旗艦屈臣氏集團今年1月再傳分拆上市。路透引述消息報道指屈臣氏計劃在香港及英國雙重上市，估值或達300億美元（約2,340億港元），最快第二季完成，而且新加坡主權基金淡馬錫將藉此退出多年來的投資。不過，長和發言人當時表示，不回應市場傳言。

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意大利子公司Wind Tre曾傳合併

此外，去年10月亦有傳長和正就旗下意大利子公司Wind Tre與法國電訊集團Iliad的意大利業務進行合併作初步洽談。據報Wind Tre為意大利第三大流動電話網絡營運商，市佔率約24%，而Iliad則是當地第四大營運商，市佔率近11%，因此若交易繼續推進，意大利流動通訊市場將從四家業者縮減為三家，勢必引發監管與政治層面的高度關注。

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2020年曾創「千億」賣產紀錄

至於要數長和對上一次「千億」出售資產，就要數到2020年打包出售一系列歐洲發射塔資產與業務，予歐洲無線電訊及廣播基建營運商Cellnex，合共作價約100億歐元（約910億港元），地域涉及奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國市場。長和將所得資金用於降低負債，並為其後數年回購提供資金，間接提升股東回報。

李嘉誠決定趁高估值將持有的Orange 44.8%股權出售，交易總值達到198億英鎊，為和黃帶來1,130億港元稅前盈利。

1999年「賣橙」最經典

此外，早於1999年10月20日，隨著電訊和互聯網熱席捲全球，Orange獲德國Mannesmann看中，李嘉誠決定趁高估值將持有的Orange 44.8%股權出售，交易總值達到198億英鎊，為和黃帶來1,130億港元稅前盈利，創下本港開埠以來最大金額的單一宗交易紀錄，成為一時佳話，原因是其早年購入價僅80億港元，即帶挈集團大賺逾11倍。

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