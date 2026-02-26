DeepSeek據報快推V4版本 打破慣例未提前開放予Nvidia等美晶片商

據路透引述消息報道，中國AI初創DeepSeek預計將推出旗艦模型下一代重大更新版本V4，並已向華為在內的中國供應商提供了早期的使用權限，但未有向英偉達（Nvidia）及超微半導體（AMD）等美國晶片商展示。

報道指出，AI開發商通常會將重大模型預發布版本分享予領先晶片製造商，以確保其軟件能在廣泛使用的硬件上高效運作。DeepSeek此往亦曾與英偉達技術團隊密切合作。

給予華為等中國晶片商優先期

不過，消息指針對原定於新春假期前後發布的最新模型，DeepSeek未有向英偉達與超微半導體開放測試權限，而是給予華為等中國晶片製造商數周的優先期，使其能針對自家處理器進行軟件優化。

研究公司Creative Strategies行政總裁Ben Bajarin表示，有關舉動很可能是中國「試圖讓美國硬件和模型在中國市場處於劣勢」的更廣泛戰略的一部分。

不過，對於英偉達和AMD的通用數據加速器而言，影響微乎其微，因大多數企業並不使用DeepSeek，更多的是作為基準測試模型。他又補充說，新的AI編碼工具正在將軟件在硬件上良好運行所需時間從數月縮短到數周。