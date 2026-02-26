港股結算前未有明顯方向｜古天后

2月26日，大致多雲，有一兩陣微雨，初時部份地區能見度較低。Nvidia昨晚於收市後公布業績，此前美股繼續做好，道指高開183點後，升幅一度擴大至342點，收市道指仍升307點或0.63%，報49482；標指升56點或0.81%，報6946；納指反彈288點或1.26%，報23152。雖然反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.47%，報7545，但夜期及ADR隨美股做好，恒指回升至26900水平。

重磅股中，英偉達股價收市升1.4%，公司周三收市後公布截至1月底止第四季業績，收入預期大增68%至659億美元，每股經調整純利料升72%，至1.53美元；盤後股價一度急升至203美元水平，可惜200美元未能企穩，股價回落至195美元水平，跟業績公布前相若。Kepler Cheuvreux跨資產策略主管Arnaud Girod指出，基於客戶龐大資本開支，Nvidia業績預期表現理想，但最重要是市場反應，又提到納指要靠其股價上升扭轉現時跑輸大市局面。不過暫時MAG 7股價表現平平，僅於區間上落，仍未見突破。

大摩：伺機低吸增長強勁優質股

市場另一焦點為同日業績出爐大型軟件公司Salesforce，股價反彈3.4%，今年以來累跌三成。軟件業近期備受經營模式可能遭AI顛覆憂慮困擾。IBM續反彈3.6%；穩定幣發行商Circle盈利及收入皆勝預期，股價急升35.5%。惠普(HP)業績指引遜預期，股價反覆靠穩。送餐平台DoorDash宣布退出卡塔爾、新加坡、日本和烏茲別克4個亞洲市場，股價升5.3%。UnitedHealth升3.7%，為升幅最大道指成份股。摩根士丹利策略員認為，「AI恐慌交易」造成過度拋售，反為投資者帶來機會，可伺機低吸增長強勁優質股，提到微軟、Intuit及Atlassian處於吸引水平。該行並稱，銀行係AI發展中大贏家，長遠能夠透過科技提升生產力和盈利，推介花旗、美國銀行、道富及Truist為最具防守性嘅選擇。

美國10年期債息曾升2.87個基點，至4.0576厘，息口敏感嘅2年期債息揚2.5個基點，至3.481厘。掉期市場顯示，聯儲局6月底前減息0.25厘機會降至50%，為今年新低，年內減息3次機會幾乎消失。波士頓聯儲銀行總裁科Susan Collins表示，最近經濟數據顯示勞動市場改善，通脹風險則持續，因此相信當局未來一段時間會維持利率不變。聯儲局理事Lisa Cook則警告，當局政策或未能應對由AI所造成嘅失業問題，但同時指出，若AI持續提升生產力，經濟增長將依然強勁。美滙指數一度倒跌0.22%至97.62，日圓反覆跌0.61%至156.82兌每美元。不過加密貨幣「一哥」比特幣一度反彈8.9%，高見69540美元，反映市場避險情緒略為降溫，不過70000美元似乎成為比特幣反彈阻力。

恒指企穩27500方有條件挑戰高位

港股噚日反彈，恒生指數高開154點後，最多升279點見26870高位，收市升175點或0.66%，報26765，全日成交額2,367億元，以北水回歸後嚟講，成交唔算太活躍。昨日財政司司長發表新一年度財政預算案，內容無太大驚喜，不過大笨象（005）公布季度業績勝預期，支撐港股做好。至夜期時段，港股跟隨美股上升，夜期及ADR升至26900水平，較昨日收市高水逾百點。今早黑期喺26900徘徊，料今早大市高開。

暫時大市仍然處於區間上落，下方以26200-26300為短線支持，失守或再向下尋找支持；至於上方阻力仍然為27300-27400，除非大市能企穩於27500水平之上，方有條件再挑戰高位。至於外圍股市表現仍然強勁，不過中東地緣政治局勢仍緊張，投資者宜密切留意事態發展，一旦戰事爆發，或對環球股市造成震盪。今日期指結算日，料大市波幅唔會太大，或於5日線、10日線及20日線，即26700-27000之間上落，待結算後再有更明確方向。

古天后