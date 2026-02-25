Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bowtie新總部進駐灣仔 去年下半年自願醫保投保量逾1萬

更新時間：17:16 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:16 2026-02-25 HKT

香港虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）位於灣仔全新總部「保泰人壽大廈」正式揭幕。Bowtie聯合創辦人顏耀輝表示，實體據點可增強客戶信心，該公司去年2025年下半年自願醫保投保量達1萬張，按年倍增。

Bowtie在灣仔新總部獲大廈命名權，簽訂為期5年租約，承租7層樓面，地鋪及閣樓設咖啡店，其餘5層為辦公空間。

曾俊華：無睇預算案

出席活動的Bowtie資深顧問曾俊華表示，總部地下的「Bow Coffee」兼作社區活動空間，非單純咖啡零售。對於《財政預算案》在同日公布，身為前財政司司長的曾俊華僅稱「無睇預算案，講返保險問題。」

實體據點增客戶信心

顏耀輝強調，辦公室兼具品牌效應，不會推高營運成本，實體據點亦可增強客戶信心。他稱，2025年下半年自願醫保投保量達1萬張，按年倍增，反映市民投保習慣轉變。至於公司業務中，個人客戶佔比超過50%，目前處於快速增長期，公司長遠目標躋身醫保市場頭三位。

財務表現方面，顏稱，Bowtie客戶留存率逾9成，單客平均維持長達十數年，單位經濟效益可觀，每投入11元可帶來2至4元盈利。

