都市麗人指線上渠道轉型有突破 今年GMV目標70億

更新時間：17:14 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:14 2026-02-25 HKT

經營內地內衣品牌的都市麗人（2298）首席財務官兼秘書蔡瑋軒表示，公司憑藉多品牌布局及線上渠道戰略轉型實現突破，2025年線上GMV（商品交易總額）已突破40億元（人民幣，下同），料2026年線上GMV可衝刺70億元的目標。

目標線上GMV達70億元

蔡瑋軒又指，2025上半年直播GMV超4.36億元，按年增長近5倍，上半年雲零售增長近四成，計劃2026年進一步加大直播布局，與頭部達人合作，目標實現線上GMV達70億元，同時力爭進入天猫、抖音等平臺相關類目銷售前五。

將維持門店數量大致穩定

線下渠道方面，蔡瑋軒表示，都市麗人品牌將調整發展策略，現時在國內門店約4000間，將由「增門店數量」轉向「提單店質量」，未來兩三年將維持門店數量基本穩定。他又指，子品牌純棉居物約150間，以家居生活定位，目前主要布局於廣東、江蘇等6省，未來將繼續在購物中心擴充門店數量。

已落地布局胡志明市

對於價格戰，蔡瑋軒直言，「不斷打仗邊有錢賺」，認為海外市場競爭壓力較小，公司已進行出海布局，以越南胡志明市為東南亞試點市，已落地兩間加盟門店，純棉居物及都市麗人各一間，後續或進一步拓展馬來西亞、菲律賓等東南亞市場，均採用加盟店模式。

