Histotripsy共同發明人徐蓁獲國際雙料殊榮 周凱旋：科技與人性完美結合的技術

美國密歇根大學生物醫學工程系「李嘉誠講座教授」、無創治癌技術「超聲波組織碎化」（Histotripsy）共同發明人徐蓁（Zhen Xu）近日連獲兩項國際重量級殊榮，獲選為 《時代》雜誌2026年全球醫療健康領域百大影響力人物（TIME100 Health） ，以及榮獲由Sony與權威科學期刊《自然》共同頒發的Sony女性科技大獎。

無創治癌技術「超聲波組織碎化」（Histotripsy）共同發明人徐蓁（Zhen Xu）。

作為該技術的長期支持者，李嘉誠基金會董事暨維港投資（Horizons Ventures）聯合創辦人周凱旋日前在東京科學大學發表演說時提到，「超聲波組織碎化」這項技術能以非侵入性的方式，利用聚焦超聲，在數據與影像的精準引導下，將病變組織液化；並結合人體自身的自然恢復力，重新賦予患者主動與掌控的力量，正是科技與人性完美結合的體現。

李嘉誠基金會董事暨維港投資聯合創辦人周凱旋。

要讓「聲音」化為「療癒」

她又指，感謝東京科學大學的夥伴與同仁，感謝「你們始終相信科學與人文可以並行共進，而非背道而馳」。

另外，她引用了文學與哲學的視角，闡述Histotripsy技術背後的意義——不僅是技術的革新，拒絕「藥方反使人病」，要讓「聲音」化為「療癒」才是對人類病痛的慈悲回應。