財政預算案2026︱成立稅務政策諮詢委員會 政府消息指原意「拼經濟」 非開拓稅基

財政司司長陳茂波在預算案提出，將成立並主持「稅務政策諮詢委員會」。政府消息人士表示，香港奉行低稅率及簡單稅制，該委員會並非研究增加稅收水平，亦不是開拓消費稅、增值稅等稅基，而是研究增加可繳稅的範圍。消息人士續指，委員會成立的原意是「拼經濟」，設法提供有利經濟環境下，預期推動企業可繳納更多利得稅。

已制訂「優惠政策包」框架

另外，預算案提出的招商引資措施中，已就「優惠政策包」制訂初步框架，包括批地安排、財政資助或稅務減免。政府消息人士表示，「唔係任何人嚟都畀」，優惠政策包將視乎企業對香港經濟的貢獻規模及性質，逐個審批。

消息人士指，會因應企業的所屬行業及需求作出支援，例如創科企業更需要設廠，將有機會在北部都會區獲得批地；一些企業較需要稅務減免，當局可提供減半的8.25%優惠稅率，甚至降至5%。

