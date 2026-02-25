Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱成立稅務政策諮詢委員會 政府消息指原意「拼經濟」 非開拓稅基

商業創科
更新時間：15:23 2026-02-25 HKT
發佈時間：15:23 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波在預算案提出，將成立並主持「稅務政策諮詢委員會」。政府消息人士表示，香港奉行低稅率及簡單稅制，該委員會並非研究增加稅收水平，亦不是開拓消費稅、增值稅等稅基，而是研究增加可繳稅的範圍。消息人士續指，委員會成立的原意是「拼經濟」，設法提供有利經濟環境下，預期推動企業可繳納更多利得稅。

已制訂「優惠政策包」框架

另外，預算案提出的招商引資措施中，已就「優惠政策包」制訂初步框架，包括批地安排、財政資助或稅務減免。政府消息人士表示，「唔係任何人嚟都畀」，優惠政策包將視乎企業對香港經濟的貢獻規模及性質，逐個審批。

消息人士指，會因應企業的所屬行業及需求作出支援，例如創科企業更需要設廠，將有機會在北部都會區獲得批地；一些企業較需要稅務減免，當局可提供減半的8.25%優惠稅率，甚至降至5%。
 

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
3小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
6小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
3小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
8小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
23小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
23小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
社會
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
3小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT