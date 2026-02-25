財政預算案2026︱時隔42年動用外匯儲備 轉撥1500億支持北都 金管局：有力維持金融體系穩定

財政司司長陳茂波公佈《財政預算案2026》時提到，外匯基金去年的投資表現創下歷史新高，全年投資收入達3,300億元。截至去年底，外匯基金總資產超過4.1萬億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。

陳茂波建議，根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

轉撥後外匯基金盈餘仍有7800億

政府時隔42年動用外匯基金儲備，兩年合共轉撥1500億元到庫房。金管局回應指，有能力亦有信心繼續按《外匯基金條例》，維持本港貨幣及金融體系穩定和健全。當局表示，向政府作出轉撥後，外匯基金累計盈餘仍較2024年底有所增長，升至逾7800億元；而且外匯基金持有4200多億美元的龐大外匯儲備，達貨幣基礎1.6倍，是支持聯繫匯率制度和金融系統穩定的堅實基礎。

消息人士︰動用外匯儲備為一次性

政府消息人士表示，有關轉撥暫時仍屬一次性，當中考慮到相對於外匯基金總額達4.1萬億元的比重細小，而且不會動搖外匯基金用作支持聯繫匯率的資金規模，亦不會改變銀行體系總結餘。消息人士強調，外匯基金繼續足以維持香港貨幣穩定。

消息人士指，是次轉撥資金是引用《外匯基金條例》第8條，財政司司長有權力實施，可在外匯基金資產尚未履行各項責任總和的維持105%之下，轉撥資金到政府轄下基金；至於最終轉撥外匯基金項目下哪些資產，則交由外匯基金諮詢委員會處理。

資料顯示，對上一次政府轉撥外匯基金已是1984年，金額為2.5億元。