財政預算案2026︱訂立數字資產交易及託管等發牌制度 擬實施加密資產申報框架

商業創科
更新時間：12:08 2026-02-25 HKT
發佈時間：12:08 2026-02-25 HKT

新一期《財政預算案》指出，政府年內會提交條例草案，就數字資產交易及託管等服務提供者訂立發牌制度；同時，香港已實施法幣穩定幣發行人發牌制度，將在下月發出首批牌照，政府及金融監管機構會繼續促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。

推動不記名債券電子化

財政司司長陳茂波表示，為配合債券市場應用代幣化技術，政府將提供指引，釐清債權證持有人登記冊可用分布式分類帳備存，並探討以電子形式簽署發行文件，以及推動不記名債券電子化。

加密資產申報框架方面，政府將修訂《稅務條例》，在未來兩年分別實施經濟合作及發展組織的加密資產申報框架及新修訂的共同匯報標準，配合國際間加強稅務透明度及打擊跨境逃稅的工作，並在上半年提交條例修訂草案。

EnsembleTX支持全天候結算

此外，金管局去年11月啟動Ensemble項目的試行階段（EnsembleTX），讓業界參與者在可控環境試用代幣化存款與數字資產進行真實交易；並將持續優化系統，支持全天候結算及落實本地標準，以加強香港與其他市場的互通性。

至於金管局的商業數據通去年推出Cargox項目，旨在善用貨運物流和貿易數據，優化貿易融資的數碼生態圈。政府正積極跟進Cargox專家小組的建議，推動香港成為全球領先的貿易融資中心和供應鏈樞紐。

↓即睇減息部署↓

