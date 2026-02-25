Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA巨星盛傳簽約安踏 國產品牌崛起反攻美國 股價彈升15%勢成催化劑

商業創科
效力金州勇士的NBA巨星「咖哩仔」史提芬·居里（Stephen Curry）代言權爭奪戰進入最後階段，有傳他已將潛在合作品牌縮小至3間，當中包括中國運動品牌安踏（ANTA，2020），他早前訓練時被拍到穿著安踏鞋款，波鞋的後服跟位置更出現Curry Brand標誌，被視為雙方已進入實質洽談階段。事實上，安踏股價近月漸漸由谷底反彈，過去一個月最多回升15%，一旦雙方確認合作，或進一步成為股價潛在催化劑。

居里2013年起與Under Armour合作，打造出專屬的Curry Brand，加上居里個人在NBA成為全球知名的超級巨星，成功協助Under Armour在Nike與Adidas壟斷的體育用品市場中佔一席之地。

去年11月，居里與合作長達13年的美國運動品牌Under Armour正式分手，雙方達成協議，Curry Brand將獨立運作。分手協議中，Under Armour支付高達2.55億美元（折合近20億港元）的分手費。

Curry Brand標誌現安踏波鞋

與Under Armour分手後，外界關注Curry Watch將花落誰家。他在公開訓練時刻意穿上不同品牌鞋款，被解讀為向各大品牌招手。

他本月在訓練時被拍到穿著安踏籃球鞋款ANTA Enclosion Type 2，特別之處是該鞋款後跟位置清晰印有Curry Brand的專屬標誌，是該標誌首次出現在非Under Armour製造的球鞋上，引發市場高度關注，或顯示雙方已進入實質洽商。

居里早前在訓練時被拍到穿著安踏ANTA Enclosion Type 2。 網上圖片
該鞋款後跟位置印有Curry Brand專屬標誌。 網上圖片
安踏已簽居里前隊友基利湯臣

事實上，安踏早已擁有強勁的NBA球星代言，包括居里的前隊友、效力達拉斯獨行俠的基利·湯臣（Klay Thompson）早於2014年已簽約安踏，湯臣2月14日更與安踏簽署「終身合約」。另外卡爾·艾榮（Kyrie Irving）則在2023年已成為安踏全球籃球代言人兼首席創意官。若居里落實加盟，安踏將擁有3名NBA頂級後衛成為代言人。

洛杉磯比華利山開北美旗艦店

值得一提是，安踏剛於在2月13日於加州洛杉磯比華利山開設北美首家旗艦店，選址最高檔的核心零售地段，彰顯其國際化雄心。安踏品牌首席執行官徐陽在開幕儀式上表示，比華利山莊店是安踏品牌全球化戰略的關鍵一步。未來會通過運動體驗推廣、品牌跨界聯動、公益項目等多項本土化舉措，進一步深耕北美市場。

安踏早前於比華利山開設北美旗艦店。 網上圖片
安踏近年來加速全球化步伐，上月底（1月27日）宣佈將斥資15.1億歐元（約140億港元）收購德國運動服裝品牌Puma近三成股份，成為Puma的最大股東。該公司當時表示此舉是推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。

安踏上月底斥資15.1億歐元收購德國運動服裝品牌Puma近三成股份，成為Puma的最大股東。
同一時間，安踏股價亦由1月26日的低位75.2元逐漸回升，周一（2月23日）曾高見86.6元，自低位回升15%。安踏周二（24日）隨大市向下，收報84.55元，跌1.74%。

