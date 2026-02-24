國泰1月載客量增11% 國泰航空情人節接載逾10萬人次 創歷來單日新高

國泰集團（293）公布，國泰航空及香港快運於1月合共接載逾330萬人次，按年上升11%。有關趨勢延續至2月，國泰航空於2月14日情人節當天，史上首次單日載客量突破10萬人次，連同快運合共接載約12.8萬名乘客。

料復活節出行需求仍殷切

國泰航空1月載客量262.2萬人次，按年上升11.5%，客運運力增加14%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，1月前艙載客率按年表現更理想，同時隨著國泰航空持續增加航班班次，轉機客流亦錄得顯著增長。

劉凱詩預期，復活節假期整體出行需求仍然殷切，航班訂座率將會隨出發日期臨近而進一步攀升。

快運2月20日載客量首破3萬人次

香港快運1月載客量錄71.8萬人次，按年增7.6%，客運運力增加13%，但乘客運載率為81.1%，跌3.5個百分點。另外，快運在2月20日首次單日接載超過3萬名乘客。

劉凱詩表示，快運1月載客量增長，主要受韓國及泰國航線穩健載客率支持。她預期，2月及3月前往內地及東南亞的旅遊需求有強健增長，預訂情況理想。

貨運業務需求年初平緩 料農曆假後逐步回升

至於國泰貨運1月載貨量13.7萬公噸，按年升5%，貨運運力增加3%。劉凱詩指，貨運業務在去年年終貨運高峰期後，今年年初起步較為平緩，但仍保持按年增長；展望第一季餘下時間，預期市場需求將於農曆新年假期放緩期後逐步回升。