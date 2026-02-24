中國賀歲片票房57億人幣跌四成 票價近年最低 貓眼研究院：三四線城市成主力軍

貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院發布《2026 春節檔數據洞察》報告，顯示2026年中國電影市場春節檔期間，總票房為57.52億元（人民幣，下同），較去年賀歲片檔期大跌約40%。今年總觀影1.2億人次，其中2月17日大年初一單日票房破12億元。

放映場次創近年新高

貓眼研究院指，今年春節檔期影院放映能力顯著提升，總場次超過435萬場，創近年新高，期間大年初一至初七的日均場次逾55萬場，較去年同期增長15%。至於平均票價降至近年最低水平，其中三、四線城市平均票價按年下降逾6%，研究院認為，有效降低大眾觀影門檻。

《飛馳人生3》奪票房冠軍

數據顯示，今年春節檔票房冠軍由賽車主題的《飛馳人生3》奪得，票房超過29億元；諜戰題材《驚蟄無聲》以8.67億元居第二；漫畫改編武俠片《鏢人：風起大漠》及合家歡動畫《熊出沒·年年有熊》，則分別以8.06億元及7.13億元排第三及第四。

三四線城市票房佔近60%

貓眼研究院又指出，隨著農曆新年返鄉潮帶動需求，三、四線城市票房佔比近60%，為近6年最高，多數影片三、四線城市票房佔比均超過50%，其中動畫片《熊出沒·年年有熊》在三、四線市場的票房佔比更高達65%以上。而在全國影城票房排行榜中，有四家四線城市影城進入前10名。

貓眼娛樂：下沉市場消費力進一步釋放

貓眼娛樂市場分析師賴力表示，2026年春節檔期頭部IP的持續發力，與優質作品的口碑逆襲並存，下沉市場的消費潛力進一步釋放，展現出中國電影市場的堅實基礎和超強韌性。他表示，希望未來電影市場能夠進一步優化提升內容供給、探索多元類型題材、持續挖掘消費潛力，助行業不斷發展。