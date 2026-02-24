OpenAI夥麥肯錫等諮詢巨企攻企業市場 加快部署及建立AI代理

OpenAI周一宣佈，將與四家諮詢公司建立合作夥伴關係，協助其推廣名為Frontier的企業平台。

該公司表示，已和埃森哲 (Accenture)、波士頓諮詢公司 (Boston Consulting Group)、凱捷 (Capgemini) 及麥肯錫 (McKinsey & Co.) 共同組成「Frontier Alliances」，但未有透露合作的財務細節。

埃森哲：合作加快人工智能落地

OpenAI早前推出企業級產品Frontier，能將企業內部不同系統與數據整合在一起，旨在讓企業更容易管理、部署並建立AI代理（AI Agent）。OpenAI表示，諮詢合作夥伴將協助客戶制定策略，並更快地將AI代理導入實際工作流程。

埃森哲的首席AI與數據官Lan Guan表示，OpenAI的Frontier Alliances展示了產品公司、諮詢公司與策略公司如何攜手合作，加速人工智能的落地。她表示，這是一個關鍵轉折點，「現在是我們幫助企業客戶真正實現AI價值的時刻。」凱捷的首席策略與發展官Fernando Alvarez表示，OpenAI依靠Frontier Alliances來推動技術的大規模落地。他在接受受訪時說：「這不是一件容易的事。如果只是散步般輕鬆，OpenAI早就自己完成了。這正顯示需要眾人之力。」

OpenAI：諮詢公司熟知企業運作方式

OpenAI營收總監Denise Dresser接受《CNBC》訪問時指出，這結合了基礎技術與深度的落地實施與專業知識，幫助企業真正把AI付諸實現。她說，OpenAI選擇與諮詢公司合作，是因為這些公司與企業已有既有關係，並且深知企業的運作方式。同時，AI的需求遠超過任何單一公司能獨自滿足。

OpenAI正與Google和Anthropic等競爭對手角逐用戶與市場份額，並在近幾個月積極拓展企業客戶。OpenAI財務總監Sarah Friar上月接受《CNBC》訪問時表示，企業客戶約佔公司業務的40%，預期年底將接近50%。



