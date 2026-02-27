鱷王警告國際秩序或瓦解 分析大周期「第六階段」 亂世首選黃金守住財富

大國博弈日趨激烈，全球局勢動盪加劇，二戰後國際秩序或將面臨前所未有的瓦解危機，有「鱷王」之稱的橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）早前更發出警告，世界已正式進入其「大周期」理論中的「第六階段」，亦即一個規則失效、強權即公理的混亂時期，大國之間的衝突將不再受法律約束，而是回歸原始的權力博弈。不過，達里奧口中的「六個階段」是甚麼？倘若真的來臨，投資者又該如何在動盪中守住財富？

每輪周期或持續75至100年

按照達里奧的世界秩序大循環理論，每一輪全球秩序周期大約持續75至100年，當處於這一輪長周期的末期，也就是他所定義的第五和第六階段；若以1945年二戰結束計，即2020年至2045年將出現新一個周期，換言之，全球目前有機會已陷入一個周期的末段。

達里奧將有關過程拆解為6個階段，第一階段是「新秩序開始」，即上一場衝突結束，新強權確立統治地位，重新建立秩序，例如二戰結束後，布雷頓森林體系確立了美元核心地位；當體系逐步穩固，來到「資源配置與體系建立」的第二階段，這時財富與權力將會集中；隨之進入第三階段，即和平的「繁榮期」 ，國家處於巔峰，和平與經濟繁榮，技術與文明發展；但繁榮最終因過度消費、高槓桿與債務積累，將走向「泡沫與債務擴張」的第四階段，金融資本的狂熱令資產價格過度偏離賬面價值，例如日本泡沫經濟、1997年和2008年多次全球金融危機等，都是這一階段的產物。

隨著貧富差距擴大、民粹主義抬頭、外部競爭力量崛起，世界進入第五階段，即「衝突與動盪期」；最終舊規則失效，大國對抗加劇，貿戰、金融戰、科技戰相互疊加，將推動全球進入舊秩序瓦解、新秩序誕生的「第六階段」。在他看來，如今世界已經進入了這一階段，規則讓位於權力博弈，國家安全將優先於市場效率。

對抗成常態 跨國企業受衝擊

達里奧的文章指出，人類曾試圖通過國際聯盟、聯合國等組織規範世界秩序，但當單個國家權力淩駕於整體國家之上，強權統治便難以避免，平等的財富與權力分配幾乎無法無鬥爭實現。在此背景下，國際關係將回歸「叢林法則」，大國衝突時不會尋求法律途徑，而是通過威脅或戰爭解決，意味貿易、技術、地緣政治、資本等領域的對抗將成為常態，並可能升級為軍事衝突。

參考目前形勢，部份對抗形態早有顯現，美國早對包括電動車、半導體、鋼鐵、鋁和關鍵礦產在內的多個戰略類別商品實施了301條款關稅調整，亦持續加緊對中國等國如AI晶片的先進計算及半導體製造設備實施嚴格出口管制。隨着更多技術戰或資本戰的出現，意味供應鏈成本上升，對企業成本和利潤率產生衝擊，跨境交易或會減少，跨國企業發展將受到較大阻礙。

各國失去互信恐現愚蠢戰爭

在達里奧看來，目前全球大國博弈正陷入「囚徒困境」，即無法確信對方不會發動攻擊，因而被迫採取針鋒相對的升級策略。他認為，雖然國家之間的衝突大多數旨在爭奪財富和權力，但一旦升級為軍事戰爭，所有維度的衝突都將被極大化。而「贏得」戰爭的關鍵是在於不失去核心利益的前提下達成目標，但歷史上往往充斥着誤判和情緒化決策的「愚蠢戰爭」。

雖然這些「愚蠢戰爭」未知是否真的會來臨，惟不少網上意見均認同其強權主導的觀點，並總結為「強者為所欲為，弱者受苦受難」；但也有聲音指其以歐洲為中心的盲點，忽略了近代史上太平天國運動及非洲殖民戰爭等非歐洲地區的衝突。同時，對於世界許多地方而言，更有指「強權即公理」的時代從未在1945年真正結束，舊秩序只是換了名字，通過制裁與代理人戰爭繼續存在。

金價與比特幣走勢各走極端

達里奧又提到，歷史數據顯示戰爭期間的市場表現高度依賴戰場勝算，其中德國股市初期因軍事勝利而上漲，最終隨着戰敗歸零；而美國股市則在戰爭需求刺激下走強。那麼投資者又該如何在動盪環境中守住財富？達里奧直言，戰爭時期政府政府為籌集軍費，往往會大量發行債務並將其貨幣化，導致貨幣貶值與信貸崩潰，投資者應警惕債務資產，黃金將取代美債成為新的無風險資產基準。

事實上，在危機與衝突加劇的環境下，各國多依賴擴張債務與貨幣寬鬆支撐經濟，最終將推動貨幣購買力與債務實際價值持續下行，因此單純持有現金並非穩健選擇，反而會長期面臨購買力被侵蝕的壓力。至於目前市場上普遍最看好的避險資產，亦正是黃金。各國央行亦早於2023年和2024年已增持了超過1,000噸黃金，並在2025年維持了歷史高位，表明儲備黃金已成為對沖金融分裂的結構性手段。

另一方面，在世界秩序正在崩潰之下，毋須交易對手、不依賴於銀行或政府的資產「比特幣」亦是備受看好的避險資產之一；此外，還可選擇實物資產、能源資產，比特幣亦可考慮，最後則是股票。

不過，留意近日美伊局勢持續緊張，但金價與比特幣價格卻各走極端，其中金價經過早前一輪調整後，近日出現反彈，並一度高見5,249美元，距離上月底高位5,599美元，僅相差約6%；相反，比特幣持續低迷，近日亦一度跌穿6.3萬美元關口，低見62,500美元，距離去年高位12.6萬美元，相差足足近五成。