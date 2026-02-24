Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界旗下K11 MUSEA新春人流創新高 珠寶鐘錶銷售增140% 最大單筆消費逾200萬

商業創科
更新時間：10:50 2026-02-24 HKT
發佈時間：10:50 2026-02-24 HKT

新世界發展（017）表示，今年春節黃金周期間訪港旅客趨增，旗下K11 MUSEA亦丁財兩旺。據集團統計，於2月16日至2月22日期間（即除夕至正月初六），K11 MUSEA人流按年升10%，創下開業以來農曆新年假期新高，旅客消費亦按年增60%，其中錄得最大額單筆消費超過200萬元。

會員消費按年增54%

集團表示，馬年新春期間，一系列節慶活動落戶K11 MUSEA，如姜氏金龍醒獅團的「五福臨門」表演等，早前K11亦推出「環球新味之旅」餐飲電子禮券及與Alipay合作推出旅客獎賞活動，以刺激訪客消費，而會員消費按年增54%，當中珠寶鐘錶、國際奢侈品牌表現最亮眼，分別按年增140%及40%。

此外，農曆新年煙花匯演於年初二在維港舉行，K11 MUSEA面向維港景觀的餐廳包括鄧記、Greyhound Café Galleria及新開業的日本鰻魚飯專門店うなぎ四代目菊川，訂座幾近爆滿。

集團又指，近月訪港旅客人次及零售數據一直按年趨升，對今年零售市道保持樂觀，預計五一黃金周期間，K11 MUSEA會繼續有可觀的人流和銷售表現。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前