新世界旗下K11 MUSEA新春人流創新高 珠寶鐘錶銷售增140% 最大單筆消費逾200萬

新世界發展（017）表示，今年春節黃金周期間訪港旅客趨增，旗下K11 MUSEA亦丁財兩旺。據集團統計，於2月16日至2月22日期間（即除夕至正月初六），K11 MUSEA人流按年升10%，創下開業以來農曆新年假期新高，旅客消費亦按年增60%，其中錄得最大額單筆消費超過200萬元。

會員消費按年增54%

集團表示，馬年新春期間，一系列節慶活動落戶K11 MUSEA，如姜氏金龍醒獅團的「五福臨門」表演等，早前K11亦推出「環球新味之旅」餐飲電子禮券及與Alipay合作推出旅客獎賞活動，以刺激訪客消費，而會員消費按年增54%，當中珠寶鐘錶、國際奢侈品牌表現最亮眼，分別按年增140%及40%。

此外，農曆新年煙花匯演於年初二在維港舉行，K11 MUSEA面向維港景觀的餐廳包括鄧記、Greyhound Café Galleria及新開業的日本鰻魚飯專門店うなぎ四代目菊川，訂座幾近爆滿。

集團又指，近月訪港旅客人次及零售數據一直按年趨升，對今年零售市道保持樂觀，預計五一黃金周期間，K11 MUSEA會繼續有可觀的人流和銷售表現。