阿里雲Coding Plan支援千問最新模型 新用戶月費最平7.9元
更新時間：17:52 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:52 2026-02-22 HKT
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲Coding Plan訂閱服務新增支援千問最新一代模型Qwen3.5-Plus、Qwen3-Coder-Next、GLM-4.7、Kimi-K2.5共4款頂尖程式設計模型，用戶毋須更改訂閱與設定即可自由切換；同時，新用戶首購可享兩折優惠，首月18,000次請求額度最平僅需7.9元（人民幣，下同）。
據內媒報道，阿里雲Coding Plan共有Lite基礎版和Pro高級版兩個套餐，其中前者可享每月最多18,000次請求，新用戶購買首月僅需7.9元；Pro高級套餐可享每月90,000次請求，可完成數千次複雜任務，新用戶首月僅需39.9元。用戶可在Qwen Code、Claude Code、Cline、OpenClaw等主流AI工具使用阿里雲Coding Plan訂閱服務。
根據介紹，阿里雲百煉平台已上線100多款國內外主流模型，同時為開發者提供了400多個AI硬件、短視頻及廣告內容等領域的Agent模板與服務。
