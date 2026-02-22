Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏傳考慮進軍澳洲藥局行業 收購連鎖店Priceline

商業創科
更新時間：17:34 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:34 2026-02-22 HKT

據外媒《AFR》引述消息報道，長和（001）旗下屈臣氏集團正考慮進軍澳洲藥局行業，對擁有92家門市的Priceline藥局連鎖店提出收購要約。屈臣氏發言人則拒絕對傳聞發表評論。

交易需澳洲當局批准

報道指出，屈臣氏有意對該批Priceline門市進行盡職調查，但若最終決定收購，該交易仍需獲得澳洲外國投資審查委員會（FIRB）批准。目前潛在競購者除了屈臣氏之外，包括多家私募股權基金、Chemist Warehouse、TerryWhite Chemmart、Star Pharmacy Group、Chempro和Chemist Discount Outlet等。

另一方面，屈臣氏集團早前曾傳出分拆上市的消息，計劃在香港及英國雙重上市，估值或達300億美元（約2,340億港元），最快第二季完成，而新加坡主權基金淡馬錫則會退出多年來的投資。長和發言人當時指出，不回應市場傳言。

