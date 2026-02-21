Anthropic推Claude安全工具 網絡安全股重挫 Crowdstrike、Cloudflare跌8%

Anthropic在旗下Claude AI模型中推出一項新的安全功能，導致網路安全軟件公司的股價大幅下跌。Crowdstrike、Cloudflare均跌8%；SailPoint、Okta齊跌9%。Global X網絡安全ETF跌 4.9%，見2023年11月以來的最低。

Anthropic表示，這項新工具可以「掃描程式碼庫中的安全漏洞，並提出針對性的軟件修補建議供人工審查」。該公司稱，目前該更新僅在有限的研究預覽中提供。

網路安全股的下跌，是軟件股因AI競爭威脅而下滑的最新例子。軟件股ETF的iShares Expanded Tech-Software Sector ETF今年已下跌超過 23%，邁向自2008年金融危機以來最大季度跌幅。

Jefferies分析師Joseph Gallo表示，長遠來看，網路安全最終將成為AI的淨受益者，但「在AI安全化真正落地之前，負面新聞的壓力可能會加劇」。他又說，Anthropic的公告更廣泛的影響是，AI 供應商「將會推出更多產品，並競爭額外的網路安全預算」。

相關文章：數千美企擬追討1.3萬億稅款 逾1500公司已即提訴訟 「退款程序是個大問題」



