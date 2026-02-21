Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI據報2030年算力支出目標6000億美元 低於早前宣稱 料安撫市場

商業創科
更新時間：12:11 2026-02-21 HKT
發佈時間：12:11 2026-02-21 HKT

據CNBC報道，OpenAI告訴投資者，到2030年其算力支出目標是約6000億美元，低於行政總裁奧特曼（Sam Altman）幾個月前所宣稱的1.4萬億美元。

報道引述知情人士指，該公司提供了一個更低的數字和更明確的時間表，以回應外界對其擴張計劃可能超過潛在收入的擔憂。

總收入將逾2800億美元

OpenAI預計2030年的總收入將超過2800億美元，消費者業務與企業業務的貢獻幾乎相當。該公司提出的支出計劃旨在更直接地與預期的收入增長掛鈎。

OpenAI去年下半年宣布了一系列數十億美元的基礎設施交易，與領先的晶片製造商和雲端公司合作。

據一位知情人士透露，OpenAI正在敲定一輪可能超過1000億美元的巨額融資，其中約 90%來自策略性投資者。英偉達正在洽談投資最多300億美元，這筆融資可能使OpenAI 的前置估值達到7300億美元。另外，策略性投資者還包括軟銀和亞馬遜。

去年收入131億美元

知情人士又表示，OpenAI在2025年創造了131億美元的收入，高於其100億美元的目標；支出80億美元，低於其90億美元的目標。

每周活躍用戶逾9億人

報道又指，ChatGPT現在每周活躍用戶超過9億人，高於去年10月的8億人。去年12月，OpenAI宣布「紅色警戒」，專注於改進聊天機械人，以應對來自Google和Anthropic的競爭。ChatGPT在去年秋季曾出現增長放緩，但目前每周和每日活躍用戶均創下新高。

另外，據報OpenAI的編程產品Codex每周活躍用戶已超過 150 萬。Codex直接與Anthropic 的Claude Code競爭，後者在過去一年迅速被市場採用。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
21小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
02:06
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
3小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-20 13:27 HKT
AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
將軍澳AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
生活百科
2026-02-20 11:07 HKT
日本福岡有獸父強姦兩名親女。iStock
日本福岡獸父連環強姦 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎
即時國際
3小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
影視圈
4小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
18小時前
33歲女子被遺棄-17度極寒山峰凍死 落山求救男友被判過失殺人罪成
即時國際
7小時前
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企
商業創科
7小時前