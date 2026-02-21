OpenAI據報2030年算力支出目標6000億美元 低於早前宣稱 料安撫市場

據CNBC報道，OpenAI告訴投資者，到2030年其算力支出目標是約6000億美元，低於行政總裁奧特曼（Sam Altman）幾個月前所宣稱的1.4萬億美元。

報道引述知情人士指，該公司提供了一個更低的數字和更明確的時間表，以回應外界對其擴張計劃可能超過潛在收入的擔憂。

總收入將逾2800億美元

OpenAI預計2030年的總收入將超過2800億美元，消費者業務與企業業務的貢獻幾乎相當。該公司提出的支出計劃旨在更直接地與預期的收入增長掛鈎。

OpenAI去年下半年宣布了一系列數十億美元的基礎設施交易，與領先的晶片製造商和雲端公司合作。

據一位知情人士透露，OpenAI正在敲定一輪可能超過1000億美元的巨額融資，其中約 90%來自策略性投資者。英偉達正在洽談投資最多300億美元，這筆融資可能使OpenAI 的前置估值達到7300億美元。另外，策略性投資者還包括軟銀和亞馬遜。

去年收入131億美元

知情人士又表示，OpenAI在2025年創造了131億美元的收入，高於其100億美元的目標；支出80億美元，低於其90億美元的目標。

每周活躍用戶逾9億人

報道又指，ChatGPT現在每周活躍用戶超過9億人，高於去年10月的8億人。去年12月，OpenAI宣布「紅色警戒」，專注於改進聊天機械人，以應對來自Google和Anthropic的競爭。ChatGPT在去年秋季曾出現增長放緩，但目前每周和每日活躍用戶均創下新高。

另外，據報OpenAI的編程產品Codex每周活躍用戶已超過 150 萬。Codex直接與Anthropic 的Claude Code競爭，後者在過去一年迅速被市場採用。