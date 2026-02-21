數千美企擬追討1.3萬億稅款 逾1500公司已即提訴訟 「退款程序是個大問題」

美國最高法院周五裁定總統特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅政策不合法，預計數千間公司及進口商，將試圖取回他們已經支付給美國政府的高達1700億美元（折合約1.32萬億港元）的關稅，分析料將利好美國零售企業，或將上調利潤和盈利指引。而在關稅被裁定不合法後，雖然美股周五受消息刺激高收，但有分析指由於能否及如何退稅仍未明朗，加上特朗普計劃根據另一項法例實施10%的全球關稅，相信關稅問題仍因擾美股。

玩具股JAAK大升23%

在關稅被裁定不合法的消息公佈後，三大指數升幅擴大，道指收市升0.47%；標指及納指分別升0.69%及0.9%。零售相關股造好，玩具公司JAAKS Pacific(JAKK)大升23.7%、網購平台Etsy(ETSY)升8.3%、硬面地板零售商Floor & Decor(FND)升4.3%、Lululemon(LULU)、Wayfair(W)及Amazon(AMZN)均升約2%。

據彭博報道，預計大量美國公司將繼續就IEEPA所徵收的關稅尋求退款。不論大小、公共和私營的美國企業，近月一直在尋找在法官推翻特朗普關稅後取回已支付的關稅，當中包括好市多(Costco Wholesale)和美國鋁業生產商美鋁公司(Alcoa)等零售商和大型工業公司，連同主要家用品牌和數百家小企業一同提出訴訟。大多數公司都是美國本土企業，但也包括海外公司的美國子公司。

生產嬰兒和幼兒產品的公司Lalo的總裁兼聯合創始人Michael Wieder表示，該公司將採取一切必要步驟，收回他們支付的超過200萬美元的關稅，這些關稅受最高法院最新命令的保護。「我們也不期望退款會在一夜之間發放，但我們希望排在隊伍前列。」

美國海關和邊境保護局至今，根據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅估計有1700億美元的關稅。

雖然法院裁定使用IEEPA徵收關稅是不合法，但法官沒有解決進口商是否有權獲得退款的問題，據報有關問題將留給下級法院解決。訴訟將在美國國際貿易法院進行下一輪法律爭論。而在等待法官裁決的同時，已有超過1500間公司在貿易法院提出其關稅訴訟，以便為關稅退款排隊。

或上調利潤和盈利指引

零售和服裝公司尤其緊張，因為關稅給那些從中國和越南等亞洲國家採購商品的公司增加了大量成本。例如Lululemon去年12月表示，其毛利率很大程度因為關稅政策而下降。

另外，多間零售企業將公佈季績，包括將於下周二公佈的家得寶(Home Depot)，雖然大多數公司季報在裁決出台前就已完成，但全球數據公司(GlobalData)董事總經理Neil Saunders表示，裁決可能會對利潤和盈利指引產生影響，「如果他們已經將關稅的非常高的成本考慮在內，實際上可能會有一些上升空間。」

電子營銷分析師Zak Stambor預計，裁決將從今年開始為零售銷售創造一個適度的「順風」，不過也提醒其並沒有消除零售商和品牌面臨的更廣泛的貿易政策不確定性。

報道指，美國貿易法院有管理大規模退款程序的經驗。在最高法院於1998年推翻對出口商徵收的港口維護稅後，法院創建了一個索賠程序。根據當時的法院記錄和報告，涉及約4,000個案件和7.5億美元的已付稅款。

不過，特朗普的關稅政策規模大得多，在2025年底有超過30萬個進口商支付了有爭議的關稅。西得利奧斯丁律師事務所(Sidley Austin LLP)合夥人Ted Murphy指，退款程序將如何運作以及需要多長時間「是一個大問題」。Bryan Cave Leighton Paisner的合夥人Daniel Mach則指，貿易法院可以合併所有個別訴訟。

行業組織：可於其他領域投資

全國零售聯合會(National Retail Federation)亦呼籲簡化退款程序，「我們敦促下級法院確保一個無縫的程序，將關稅退還給美國進口商。」並指將提供經濟推動力，允許公司在營運和其他業務領域進行投資。

貝森特上周料退款需超逾一年

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)上周受訪時表示，擁有近7740億美元現金的美國財政部有足夠的現金退還IEEPA收入，但「可能需要超過一年時間」。他當時又表示，退款可能成為那些將關稅負擔轉嫁的公司的「企業意外之財」，反問這些公司會否把錢還給他們的客戶。

至於美股，過去市場擔憂關稅會損害經濟前景和企業盈利，雖然最高法院的裁決理論上利好股市，但實際影響仍難以評估。有分別師指出，未知進口商、批發商和零售商當中，哪些環節有資格獲得關稅退款，另外何時以及如何退還也不明確。

分析師：關稅以其他途徑續存在

此外，特朗普在最高法院裁決後表示，將簽署一項命令，依據美國《1974年貿易法》第122條，在目前已經徵收的常規關稅基礎上，額外對全球輸美商品加徵10%的關稅。

道明證券策略師表示，由於即將出台的行政命令的具體細節尚未明確，市場對如何應對感到不確定。「我們不會修改對美國經濟的展望，因為我們預計關稅將通過其他途徑繼續存在。」